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Apple mağazası açıldı, Bağdat Caddesinde doluluk yüzde 98 oldu

Onlarca sektörden 750'si ana mağaza olmak üzere 3 bin iş yerinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nde, doluluk oranı Apple mağazasının açılmasıyla yüzde 98'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2021 14:43
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Apple mağazası açıldı, Bağdat Caddesinde doluluk yüzde 98 oldu

Tekstilden kuyuma, züccaciyeden mobilyaya, eczaneden gıdaya onlarca sektörden mağazaların yer aldığı 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi, Kovid-19 salgını sonrası cadde mağazalarına ilginin artmasıyla doluluk oranını tarihi zirvesine çıkardı.

Birkaç yıl öncesine kadar inşaat, şantiye ve boş kalan iş yerleriyle anılan Bağdat Caddesi, salgının ardından ilginin artması, dönüşümün kısmen tamamlanması, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi ve ilgili STK'ların çalışmaları sonrası çok ciddi markaları bünyesine kattı.

Son olarak ABD'li teknoloji firması Apple'ın yeni mağaza açmasıyla dikkatleri üzerine çeken caddede, doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi. Kalan mağazaların kısa sürede dolması ve cadde için yeni projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

- "Doluluk oranı kısa sürede yüzde 100'e çıkacak"

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzunluğu 6 kilometreyi bulan caddede 750 ana mağazayla birlikte toplam 3 bin iş yerinin bulunduğunu, bu iş yerlerinin 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Telekomünikasyondan kuyuma, gıdadan kırtasiyeye, mobilyadan giyime onlarca sektörden mağazaların yer aldığı Bağdat Caddesi'nin özellikle salgın sonrası ziyaretçi sayısını artırdığını aktaran Esen, "Kovid-19 sonrası insanlarımızın cadde mağazacılığına ilgisi ciddi düzeyde arttı. Artık açık alanda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi doluluk oranına net bir şekilde yansıdı." diye konuştu.

Esen, ABD'li teknoloji devi Apple'ın Avrupa'nın en büyük ve sofistike mağazasını Bağdat Caddesi'ne açtığını anımsatarak, "Doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı. Kalan mağazalarla ilgili de kiralama süreçlerinin devam ettiğini ve kısa sürede bu iş yerlerinin de görücüye çıkacağını biliyoruz. Yani çok kısa bir zamanda doluluk oranı yüzde 100'e çıkacak." dedi.

- "Caddemizde mağazası olmayan markalar üzülmeli"

Tekin Esen, Apple sonrası başka global markaların da caddeye geleceğini belirterek, "Bağdat Caddesi, yeniden bir lokomotif olacak ve dünyanın sayılı markaları da burada mağaza açacaktır." ifadesini kullandı.

Bağdat Caddesi çevresinde yaşayan ve burayı ziyaret eden yerli ve yabancılar için ellerinden gelen her türlü hizmeti yapmak istediklerini ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Esen, şunları kaydetti:

"Çeşitli etkinliklerin yapılmasına öncülük ederek sosyalleşmeyi artıracak ve caddede geçirilen vaktin daha mutlu geçmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Caddemizde bulunmayan markalar varsa bizce bu onların eksiğidir ve bu nedenle üzülmeleri gerekir. Çok yönlü albenileriyle farklı bir açık hava mağazası hüviyeti taşıyan caddemiz; bir tarafta deniz kıyısı, yürüme ve spor alanları, diğer tarafta alışveriş, sosyalleşme ve keyif alanlarıyla ziyaretçisine benzersiz imkanlar sunuyor."

- "Çok önemli markalar yer arayışında"

Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güvenç Kiraz ise 3 yıl öncesine kadar doluluk oranının yüzde 78'de olduğunu, sonrasında derneği kurduklarını, envanter çalışması gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki diğer büyük caddeleri incelediklerini anlattı.

Yaptıkları görüşmelerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendilerini Bağdat Caddesi'nin "Gurme Caddesi" olması konusunda teşvik ettiğini aktaran Kiraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle caddenin estetik alandaki ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

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Kiraz, 2021'e gelindiğinde Bağdat Caddesi'nin yüzde 98 doluluk oranıyla tarihi bir zirve yaşadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en önemli markaları burada yer almaya çalışıyor. Apple'ın Avrupa'nın en büyük mağazasını caddemizde açması büyük bir gurur. Gurme turizmi konusunda neredeyse her sokak arasında açılan restoran, bistro, kafe ve yöresel lezzet merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Her gün daha da fazla olmaya devam ediyor. Artık turistler, Bağdat Caddesi'nde mutlaka bir gün geçirmek istiyorlar. Bu konuda Bağdat Caddesi Derneği'nin büyük bir öncülük yapması ise bizler açısından büyük bir gurur kaynağı. Daha önce AVM'lere giden çok önemli markaların caddede yer arayışı içerisinde olduğunu duyuyoruz."

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