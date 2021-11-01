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Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı

Antalya'da 2 yıl önce okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşup kavga eden müdür E.K. ile yardımcısı Y.Ç.'nin karşılıklı şikayeti üzerine haklarında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, E.K.'yi 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 3 bin lira para cezasına çarptırırken, Y.Ç. ise beraat etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Kasım 2021 15:43
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Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı

Olay, 2019 yılında Konyaaltı ilçesindeki bir çorbacıda meydana geldi. Uzun süredir anlaşmazlık yaşayan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç., okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda tartıştı. E.K. ile Y.Ç. iddiaya göre, 'polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Taraflar burada kavga etti. İki eğitimciyi çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyup gelen öğretmenler ayırdı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde E.K. 1,78 promil alkollü çıkarken, Y.Ç. ise darp raporu aldı. Kavganın ardından iki eğitimci birbirlerinden şikayetçi olurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı Y.Ç.'yi öğretmen olarak Kepez ilçesindeki bir okulda görevlendirerek 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verirken, kendi isteğiyle aynı ilçede başka bir okula müdür olarak tayin olan E.K.'ye ise kınama cezası verildi.

Bu süreçte haklarında 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada, ikili suçlamaları reddetti. Müdür yardımcısı Y.Ç.'nin ceza aldığını duyan ve o gün yaşananları gören çorbacıda çalışan garson M.Y., polise giderek ifade verdi. İfadesinde, Y.Ç.'nin çorba içtikten sonra başka birisinin çağırmasıyla dışarı çıkıp beklediğini kaydeden M.Y., "Sonradan müdür olduğunu öğrendiğim E.K., otomobilden hızlıca inerek dışarıda bekleyen Y.Ç.'ye küfredip yumruk attı. Y.Ç., kesinlikle kimseye vurmadı ve küfretmedi. E.K.'nin yanında gelenler kendisini tutarak aracına bindirdi" dedi.

Mahkeme, 28 Eylül'de görülen karar duruşmasında, müdür E.K.'nin 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan toplam 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, Y.Ç.'nin ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından beraatine karar verdi.

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