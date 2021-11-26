Öğretmen, sadece maaş karşılığı çalışmak isteyebilir mi?

Merhaba, eşim doğum izninde bu ayın ortasında izni bitiyor. Meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmakta kendisi. Doğum izni dönüşünde maaş karşılığı çalışmak istese bu mümkün müdür?

ÖĞRETMELERİN ASGARİ VE AZAMİ GİREBİLECEĞİ ZORUNLU AYLIK VE EK DERS KARŞILIKLARI MEVZUATTA BELİRLENMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunla öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 15 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT AYLIK KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir."

Bu hükümlerde, yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 6 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT ZORUNLU EK DERS KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Yine; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi şu şekildedir:

"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir."

Sorumuzun cevabına gelecek olursak;

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri yani kamuoyunun branş öğretmenleri ya da kültür öğretmenleri diye tanımladığı öğretmenler; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi gereği; 15 saat Aylık karşılığı ders görevini ders varsa kendi branşında yerine getirmek zorundadır. Ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi gereği; 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saat ek ders görevi verilebilmektedir.

Dolayısıyla, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki "ek ders görevi verilebilir." ibaresi gereğince, branş öğretmenlerinin sadece aylık karşılığı derse girme talebi, bu öğretmene verilecek ek ders yükü zümredeki diğer branş öğretmenlerince karşılanabilmesi halinde idarenin uygun görmesi ile karşılanabilir.

Ahmet KANDEMİR