OSB'lerde kademeli kesinti: Kayıpları hafta sonu telafi ederiz

İran'ın 'tekniz arıza' gerekçesiyle Türkiye'ye gaz akışını 10 gün süreyle kesmesi nedeniyle Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yüzde 40 doğal gaz kısıtlaması ve planlı elektrik kesintileri uygulanıyor.

İlaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri sektörlerinin kısıtlamalardan muaf tutulurken, Türkiye genelindeki kesintileri OSB'ler kendi yol haritasına göre planlıyor. Her şehirde üreticinin talebi doğrultusunda tarihleri farklılık gösteren kesintilere karşın, sanayiciler üç günlük kaybın, hafta sonları çalışılarak kısa sürede telafi edilebileceğini dile getiriyor.

İSTANBUL'DA KADEMELİ ÜRETİM

İstanbul Organize Sanayi Bölgesi'nde (İOSB) elektrik tüketimi yüzde 50 ile sınırlandırılırken, üretim de iki farklı periyotta gerçekleştiriliyor. 24-26 Ocak tarihleri arısında uygulanan 07.00-13.00 arası ve 13.00-19.00 arası kademeli üretimin ardından bugün tam kapasiteyle üretime devam edilecek.

Yarın yine 07.00-13.00 arası ve 13.00-19.00 arası kademeli üretim uygulaması devreye alınacak. İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, "Arıza telafi edilene kadar bizler bunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı ise üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler ve bizler de bunları yetkili makamlara taşıyacağız" dedi. Keskin, "Bize gelen talimatlar doğrultusunda çalışma yaptık. Yapılan çalışmada öncelikli olanlara baktık ve iki periyoda ayırdık. Birinci periyodu sabah 07.00, öğlen 13.00, ikinci periyodu ise öğlen 13.00, akşam 19.00 olarak ayarladık. Böylelikle kademeli bir şekilde üretimi sürdüreceğiz" dedi.

ANTALYA, ANKARA, İZMİR VE SAKARYA'NIN DURUMU Antalya OSB'de 24 Ocak tarihinde 24 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde ise 48 saatlik kesinti planlandı. Bu süre zarfında toplam kapasitenin yüzde 25'lik bölümüne denk gelen 20 megavatlık elektrik akışı sağlanacak. Ankara OSTİM OSB Müdürlüğü ise, süreci sanayicilerle istişare ederek hazırladığı bölgesel ve 24 saate yayılan kesinti planlamasıyla yönetiyor. Planlama kapsamında OSB'de kesinti sadece saat 08.00-18.00 arasında uygulanıyor. Kamuya hizmet veren kritik noktalar ise kesinti programına dahil edilmiyor. İzmir'de 25 ve 26 Ocak'ta 48 saatlik elektrik kesintisi yaşanırken, 28 Ocak'ta da 24 saatlik bir kesinti daha yapılacak. Sakarya'da ise 25-26 Ocak tarihlerinde 48 saat, 28 Ocak tarihinde ise 24 saat elektriklerin kesileceği ve bu süre zarfında üretimin yapılmaması gerektiği ifade edildi. DENİZLİ'DE 185 FİRMA KESİNTİYE KATILIYOR Özellikle tekstil firmalarının yoğunlukta olduğu Denizli'de üretimin üç günlüğüne durdurulmasına karar verildi. Kısıtlamaya Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 185 firmanın tamamı katılacak. Kesinti 26,27 ve 28 Ocak tarihlerinde uygulanacak. Cuma gecesi 00.00'dan itibaren tezgahlar yeniden çalışacak. İhtiyaca göre planlama yapıldı Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye genelindeki tüm OSB'lerde yaşanan enerji kısıtlamasının üretime darbe vurmaması için çalıştıklarını belirterek, "Sanayicilerimiz hafta sonları da üretim yaparak bu sıkıntının üstesinden gelecek" dedi. Tekli, "Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicilerin taleplerini dinledi. OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan elektrik kısıtlaması sürecinde OSB'lere yüzde 10 ila 20 arasında kullanım hakkı verildiğini aktaran Tekli, "3 gün boyunca üretimimizi tamamen durdurmayacağız" ifadesini kullandı. Üretime üç gün ara verdik Elektrik kesintisinden dolayı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 300 fabrikada 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde üretim durdu. Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, "Fabrikalarda ısıtma ve aydınlatma var ama üretime 3 gün ara verdik" dedi. 3 günlük kaybın hafta sonu çalışması ile kapatılabileceğini belirten Fidan, "İster istemez sıkıntı olacak. Umarız fazla bir düşüş olmaz. Temennimiz bu kesintilerin devam etmemesi yönünde. Devam etmesi durumunda sanayici ciddi sıkıntı yaşayacaktır" diye konuştu.