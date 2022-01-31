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İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ocak 2022 16:11
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İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin 2022 hedeflerini anlattı

Demir, HAVELSAN'da yapılan "2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin son yıllarda en büyük sıçramalardan birini de savunma sanayisinde yaptığına dikkati çeken Demir, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlarla savunma sanayisinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladığını vurguladı.

Demir, yerli ve milli savunma sanayisindeki dik duruş ve kararlılığın, ambargolara karşı da projeleri hızlandırdığına işaret ederek, SSB'nin, harekat sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederek, diğer taraftan ülke sanayisinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Sektörün 1600'den fazla firma ve 80 bin kişilik çalışanıyla ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğine işaret eden Demir, "Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın sayıda proje ve bu proje faaliyetleri sonucunda gelinen noktada, sektör cirosu yıllık 10 milyar doların, ihracat da yıllık 3,2 milyar doların üzerine çıktı. Bu hedefi daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Demir, savunma sanayisi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısının 170'i, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 230'u bulduğunu söyledi.

- 2021'de hedeflerin yüzde 80'i gerçekleştirildi

Geçen yıl belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşıldığının altını çizen Demir, 2021'de paylaşılan 40 hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Demir, karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için yeni teslimatlar gerçekleştirdiklerini ve yeni projelere başladıklarını belirterek, "İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldik. Akıncı TİHA ve AKSUNGUR SİHA'nın ilk teslimatlarını güvenlik güçlerimize yaptık. ANADOLU gemimizde kullanacağımız Bayraktar TB3 SİHA projesi başlatıldı. Milli Muharip Uçak projemizde parça üretimlerine başladık, son teknolojiyle donattığımız Mühendislik Merkezimizi, projede çalışacak 2300 mühendisimizin hizmetine aldık. HÜRJET projemizde parça üretimi ve montajı başladı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uzay programına en büyük katkıyı savunma sanayisi sektörünün verdiğine dikkati çeken Demir, geçen yıl GÖKTÜRK-1 uydusunun yenilemesine dair projeyi başlattıklarını ve bu konuda uzaya erişecek roket teknolojileriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Demir, hava savunma sistemleri Hisar A+ ve Hisar O+ sistemlerinin tüm unsurlarıyla TSK'ye teslim edildiğine işaret ederek, Sungur portatif hava savunma sistemlerinin teslimatlarının başladığını kaydetti. Demir, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

ATMACA deniz füzesi ve AKYA eğitim torpidosunun ilk kez teslim edildiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Lojistik destek, test ve eğitim gemimiz UFUK hizmete girdi. İlk İ Sınıfı Fırkateynimiz TCG İstanbul gemisini denize indirdik. Özellikle insansız sistemlere ayrı bir parantez açtık. İHA'larda edindiğimiz tecrübeyi uygulamaya çalıştığımız insansız deniz ve kara araçlarında denizaltı araçlarında uygulamak üzere çeşitli projeler başlattık, hatta bazılarının kullanıma sunulduğunu 2021 yılında ilk kez yaşadık. Elektronik harpte yeni sistemleri devreye aldık. SANCAK, VURAL, ILGAR gibi çeşitli özellikte elektronik taarruz sistemleri artık TSK'nın kullanımında. Motor projelerimizde de kritik safhaları başarıyla geçtik. 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti. 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Yeni Turbojet motoru ARAT Projemizi başlattık. Savunma sanayisinde bir yatırım fonu kurduk. Bu yatırım fonu da faaliyetlerine başlıyor olacak."

- 2022 hedefleri

Demir, 2022 yılının da geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı bir yıl olmasının yanında, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelerin başlayacağı bir yıl olacağını belirterek, "Özgün helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve mühimmat bırakan mini İHA BOYGA'lar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak." dedi.

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Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN görüş içi füzeler ve GÖKDOĞAN görüş ötesi füzelerin ilk teslimatlarını yapacaklarını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK füzemiz ilk kez envantere girecek. PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını yapacağız. Modernize edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA'yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız. Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarını yapacağız.

Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacağız. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'ya, Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. denizaltıyı havuza çekeceğiz. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacağız. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet motorunu artık teslim edeceğiz. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı test altyapısı hizmete girecek."

Demir, elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını beklediklerinin altını çizerek, "Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemler güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. Ayrıca İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi (İHASOJ) Projesi'ni başlatacağız. İnsansız hava araçlarımıza çeşitli kabiliyetler kazandıracak projeler de devreye girecek. Haberleşme ve bilgi teknolojileri, siber güvenlik, çeşitli alanlarda AR-GE projelerimizi başlatacağız. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 200'ü aşkın firmayı desteklemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 8 uluslararası savunma sanayisi fuarına milli katılımın gerçekleştirileceğini belirten Demir, Anadolu'nun savunma sanayisi potansiyelini yerinde görmek ve yeni yatırım alanları oluşturmak için il buluşmaları yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Demir, TEKNOFEST, ROBOİK ve siber güvenlik yarışmalarıyla gençlere ve yeni girişimcilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından HAVELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Kara Kuvvetleri Simülasyon Sistemleri (KARASİM) sözleşmesi imzalandı. Proje 15 simülatör sistemi paketini kapsıyor.

Öte yandan Demir, HAVELSAN'ın Airbus A320neo simülatörünü de test etti.

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