Eski milli cimnastikçi, öğretmenlik hayatına yeni hedefle başladı

- Aktif sporculuk hayatını 41 yaşında noktaladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliğine atanan eski milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, görev aldığı okulda birçok çocuğun hayatının sporla değişeceğine inandığını söyledi.

Öğretmenlik kariyerine Ankara'nın Mamak ilçesinde Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayan Şamiloğlu, AA muhabirine heyecanını anlattı.

Uluslararası birçok yarışmada ay-yıldızlı formayı taşıyan Şamiloğlu, 32 yıllık cimnastik kariyerinde en önemli başarısını 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda elde etmişti. Ümit Şamiloğlu, barfikste altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategoride Akdeniz Oyunları'nda ilk şampiyonluğu getiren isim olurken, birçok sporcuya da başarısıyla örnek oldu.

Artık hayatına yeni bir sayfa açan Şamiloğlu, beden eğitimi derslerinde öğrencilerine tecrübelerini aktarırken, onlara Türk spor tarihine geçmiş isimleri de duygu dolu sözlerle anlatıyor.

Derste sadece spor yaptırmayan Şamiloğlu, öğrencilerine Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden Koca Yusuf'un, Yaşar Doğu'nun, Ahmet Kireççi'nin, Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayelerinden bahsederken, son olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan madalyaların da ne kadar değerli olduğuna vurgu yapıyor.

Öğrenciler de büyük bir dikkatle dinledikleri eski milli sporcu olan öğretmenlerine Türk sporuyla ilgili sorular yöneltiyor.

Sporla iç içe olan bir okulda yeni görevine başladığını anlatan Şamiloğlu, "İlk heyecan çok güzel. Dezavantajlı bir mahalle ama gençlerin hayatına sporla dokunulan bir yerdeyim. Açıkçası tam yerine geldim. Ben sadece aktif sporu bıraktım, belki dördüncü saltoyu yapamayacağım ama spor dünyasına hizmete devam edeceğim. Çok güzel bir yerde mesleğime başladım. Eminim burada birçok çocuğun hayatı sporla değişecek. 'Bir kişiyi daha nasıl kurtarırız.' anlayışı mevcut okulumuzda. Belki de yarın olimpiyatta izleyeceğimiz bir sporcuya vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Hayalinin bir gün olimpiyatlarda mücadele edecek sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Şamiloğlu, "Kafamda bazı şeyler var. Yolumuz ve ufkumuz, iyi insan, iyi sporcu yetiştirmek. Ne kadar hissederek anlatıyorum bilmiyorum ama hikayelerimi duydukça düşüncelere dalan öğrenciler görüyorum. Futbol dışında diğer sporcuların da hayatlarında neler yaşadıklarını görüyorlar. Dinledikçe etkileniyorlar. Bizim çabamız hep çocukları doğru tarafa çekmek." değerlendirmesinde bulundu.

- Müdürün ve öğretmenlerin gururu

Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yaşar Erdi, Türk spor tarihine adını yazdırmış bir spor adamının okullarında olmasından dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Okullarında birçok lisanslı sporcu olduğunu belirten Erdi, "Ümit Bey de milli sporcu olması nedeniyle bize büyük bir katkı sağlıyor. Ümit Bey'in burada olması bizim için büyük gurur meselesi. Bizim için büyük bir şans. Cimnastikte sporculara bir yol açtı. Kendisinin okulumuzda olmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Şamiloğlu'nun mesai arkadaşı beden eğitimi öğretmeni Ömer Kömü ise "Hocamızın buraya atanması bizi çok mutlu etti. Öğrencilerin motivasyonu açısından çok iyi oldu. Ümit hocamla okulumuzda kulüpleşme projemiz var. Öğrencilerimize beraber güzel imkanlar sunacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şamiloğlu'na öğretmenler odasında da büyük ilgi oluyor. Eski milli sporcu, özellikle Akdeniz Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın anısını yeni meslektaşlarına anlatıyor.