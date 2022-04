Trabzon'da heyelan: Okul ile lojmanın yıkılma anı kamerada

Sürmene Oylum Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı.

Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere'ye ulaştı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan meydana geldi. Kullanılmayan okul, 2 katlı lojmanı ile 3 ev toprak altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Riskli bölgede bulunan 19 ev de tahliye edildi.

"19 vatandaşımız tahliye edildi"

Ustaoğlu, başta AFAD olmak üzere Sürmene ve Araklı kaymakamları, belediyeler, DSİ ve diğer tüm ekiplerin olay yerine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dere yatağı boyunca 19 vatandaşımız tahliye edildi riskli gördüğümüz evlerinden. Aynı zamanda yine riskli gördüğümüz iki ilköğretim okulumuzu da bugün tatil ettik. Şu an arkadaşlarımız takip ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi şu an kısmen baraj etkisinin oluştuğu dere yatağında su kendine bir yatak buldu ve şu an kısmen su tahliyesi devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımız da devam edecek. Şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil çünkü riskli bir durum söz konusu. Devamında da biliyorsunuz, yamaçta devam eden bir risk söz konusu. Onun için şimdi tedbirlerimizi alıyoruz. AFAD'ımızla, DSİ'mizle, tüm kurumlarımızla burayı takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tedbirleri alacağız."

Ciddi bir hava sıcaklığı var"

Vali İsmail Ustaoğlu, heyelanın neden kaynaklandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii biliyorsunuz, Meteoroloji bölge düzeyinde uyarılarını yapmıştı. Bugün ortalama 30 dereceyi bulacak hava sıcaklığını dün biz kamuoyu ile Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle beraber paylaşmıştık. Bugün sizin de gördüğünüz gibi ciddi bir hava sıcaklığı var ve bunun da beraberinde maalesef son 15-20 gündür yaşadığımız onlarca toprak kaymasının bir benzeri bugün burada yaşandı. Şu an karların erimesi, iyice toprağın yumuşamasıyla bu risk söz konusu ama Allah'a şükür alınan tedbirler ve bu olayda da can kaybının olmaması hepimiz için sevindirici."

Mağdur olan vatandaşların geçici olarak gerek otellerde gerek misafirhanelerde tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Ustaoğlu, "Onda bir sıkıntı yok. İnşallah onların daha detaylı ihtiyaç tespitlerini yaparak önümüzdeki günlerde barınma noktasında daha kalıcı çözümlerin hep birlikte çalışmasını yapacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Riskli bölgedeki 19 ev boşaltıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) şu açıklama yapıldı:

"Heyelan sebebiyle Küçük Dere kapanmış olup dere yatağında su birikmeye başlamıştır. Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltılmıştır. Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon İl AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalar devam etmektedir.

Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlığımızdan AFAD Müdahale Dairesi Başkanı ile Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı öncülüğünde bir AFAD ekibi de Trabzon'a görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"Yaşadığımız ev şu anda tamamen göçük altında"

Evi toprak altında kalan Haydar Akyasa, duyduğu ses üzerine pencereden dışarıya baktığını ve dağın üzerlerine doğru geldiğini söyledi.

Çocuklarını alarak evden çıktığını ifade eden Akyasa, "Onları yukarıya doğru çıkardım. Dağ daha sonra gelmeye devam ediyordu. Koyun, kuzu ne varsa sonra da onları çıkarmaya başladım. O esnada ev ve ahır ne varsa toprak altında kaldı zaten yani onları çıkarmamızla buraların yıkılması an meselesi. Kendimizi de hayvanlarımızı da son anda kurtardık. Yaşadığımız ev şu anda tamamen göçük altında" dedi.

Dereye atlayan köpek yavrusunu ekipler kurtardı

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede bekleyişlerini sürdüren Sürmene Arama Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekipleri, annesine ulaşmak için dereye atlayan köpek yavrusunu kurtardı.

Kurtarma ekibinin grup amiri Ahmet Cerrah, "Bölgede aranan bir köpek vardı, annesi de selden dolayı karşıya geçemiyordu. Anne köpek ileriden karşıya geçmeye çalıştı, ben de takip ettim. Sonra baktım yavrusu geçemiyor, geçmeye çalışıyor. Dalgalı bir yere atladı ve dere onu içine çekti. Ben de o şokla beraber fındıklıktan aşağıya, dereye doğru koşarak köpeğin ayağından tuttum ve bulunduğu yerden çıkardım" diye konuştu.

Olayın ardından anne köpek ve yavrusu bölgeden uzaklaştı.