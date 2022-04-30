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Erdoğan: Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları açılışına canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 15:45
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"İBB başkanlığını çok görenler onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etti"

Çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına yol açacaktır. Vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir.

Benim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı.

Ulaştırm ve ve Altyapı Bakanlığı Kırklareli'nin, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması ve Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kateden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile lojistik açıdan önemli konumda bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan toplam 71,1 kilometre uzunluğundaki Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresinin bölünmüş yol, 39 kilometresinin de tek yol standardında projelendirildiği belirtilerek, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı kaydedildi.

- "Mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık"

Bu dönemde İstanbul'la birlikte ülkenin 81 vilayetine hizmet ettiklerini, eser verdiklerini ve sınırların dışına taşan başarılara imza attıklarını ifade eden Erdoğan, "Herkesin bir hesabı vardı, ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabb'imize ram olduk, çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevre Yolunun açılışı bize, hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı." dedi.

Erdoğan, hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar, siyasetlerinin daima eser ve hizmet siyaseti olduğunu kaydederek "Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır, rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor." diye konuştu.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde belediyeleri yönettiklerini, Kasım 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak da ülkeyi yönettiklerini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız, meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır? Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Erdoğan, ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceklerini, Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacaklarını, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceklerini dile getirdi.

Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Sayın Bakan'ımızı, Bakanlığımız mensuplarını, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılışında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hitaben "Adil Bey kurdele sizde, makaslar elinizde ve bugünün anısına bu makasları ve kurdeleyi hatıra olarak saklamanızı özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

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