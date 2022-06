Bahçeli'den YKS ve öğrenci affı paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere başarı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanlığın maruz kaldığı buhranların dikkatle tefsir ve tefrik edildiğinde, hayatın gayesine ilişkin arayış ve özlemleri yeniden ele almanın, hatta bunun hem fikri hem de siyasi boyutlarını değerlendirip, idrak etmenin ne kadar mühim bir ihtiyaç olduğunun net olarak görüleceğini belirtti.

"Hayatın tek amacı başarılı olmak mıdır? Ya da başarı anlık bir sonuç mudur? Yoksa uzun bir serüven ve sürecin mücadele disiplini midir?" diye soran Bahçeli, bu sorulara verilecek cevapların niteliğinin hayata bakışın nirengi noktasını, nihai yol haritasını belirleyeceğini ifade etti.

Dünyanın bu dönemki hal ve gidişatına akıl ve şuur ölçeğinden yaklaşıldığında, maddi başarıların insani gelişmeyle birebir örtüşmediği gerçeğiyle karşılaşmanın mukadder olduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Kaldı ki, başarı diye koyulan ölçülerin insanın ahlaki ve ruhsal ilerleyişiyle çeliştiği de ortadadır. En büyük başarı insanın kendisini keşfetmesi, kalp sefası eşliğinde, huzur esenliği refakatinde ilkeli ve inançlı bir hayat nimetine erişmesidir. Başarı, süresi belirlenmiş, oturumlar halinde yapılan bir sınavdan alınacak müessir bir sonuçtan ziyade adam gibi adam olabilmektir."

- "Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir"

Bahçeli, Türk gençliğinin adamlığın, adanmışlığın, ahlakın, aklın, zekanın ve çalışkanlığın nadide bir simgesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak YKS'ye girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum.

Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine Rabb'im zihin açıklığı versin diyorum. Fakat unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır.

Çoktan seçmeli test sorularına cevap vermek elbette bir aşamaya kadar gereklidir ama evvelemirde asıl gerekli olan erdem ve akut ihtiyaç milli ve manevi değerlerle bezenmek, birleşmek ve bütünleşmektir. İstikbal hayallerinin gerçeğe dönüşme sırrı da buradadır.

Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum."

- "Öğrenci affını gönülden destekliyoruz"

Türk gençliğine güvendiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS'yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.

Türk gençliğini karşılıksız seviyor, hepsini muhabbetle kucaklıyor, her birisinin çakmak çakmak parlayan gözlerinden öpüyorum."