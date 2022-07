Alışveriş fişi vermeyene ceza yolda

Yeni düzenleme ile, kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, fiş verilmediği için aldığı ürünle ilgili bir problem çıktığında Tüketici Hakem Heyetine başvurma ve hakkını arama imkanını kaybeden tüketicinin hakkının korunması amaçlanıyor.

MECBURİ TUTULACAK

Yeni yasaya göre, alışveriş sırasında fiş verilmemesi, alınmaması, veya alışveriş tutarından farklı bir tutarda fiş veya fatura kesilmesi durumunda uygulanacak ceza her bir belge için 500 liradan bin liraya çıkıyor. Bu kapsamda kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 25 lira olan ceza tutarının üst sınırı 50 bin liraya, bir takvim yılı içinde her bir belge çeşidine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için kesilen ceza ise 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltiliyor.