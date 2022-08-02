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Şanlıurfa'da 1 yılda sağlıkçılara 50 fiziki, 400 sözlü saldırı oldu

Şanlıurfa'da son günlerde doktor, hemşire ve sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Bir doktorun diplomasını yırtıp mesleği bıraktığı kentte, son 40 günde kentte 4 sağlıkçıya saldırı oldu, olaylarla ilgili 6 kişi tutuklandı. Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, kentte son 1 yılda sağlık çalışanlarına yönelik 50 fiziki, 400 de sözlü saldırı olduğunu açıkladı

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Ağustos 2022 10:57
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Şanlıurfa'da 1 yılda sağlıkçılara 50 fiziki, 400 sözlü saldırı oldu

Şanlıurfa'da, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son günlerde arttı. Viranşehir ilçesinde 28 Haziran'da özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle tartıştığı hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Doktor Baraj'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca doktor Şeyhmus Baraj, duruma diplomasını yırtıp mesleği bıraktığı açıklayarak tepki gösterdi. Kamuoyunda oluşan tepki sonrası adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelilerden Halil İbrahim, Mahmut ve Mecrum Dağ kardeşler tutuklandı.

Kentte 25 Temmuz'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada hasta taşıyan ambulansın şoförü Abdurrahman Yandırıcı, motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu'nun saldırısına uğradı. Ambulans şoförünün burnunun kırıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan Kenanoğlu, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

KORUMA KARARI

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor Sezer Eşfer, 31 Temmuz'da, tedavisini yaptığı uyuşturucu bağımlısı Ali Karataş'ın kaldırım taşıyla saldırısından son anda kurtuldu. Gözaltına alınan ve adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalan Karataş'ı yeniden hastanede görünce duruma tepki gösteren doktor için koruma kararı verilirken, ikinci kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

1 Ağustos'ta ise Harran Devlet Hastanesi'nde hemşire Hayriye Oruç ile sağlık çalışanı Süleyman Cengiz saldırıya uğradı. Darbedilen sağlıkçıların şikayetiyle gözaltına alınan Abdulkadir Akdeniz, tutuklandı.

SAĞLIKTA ŞİDDET HIZ KESMİYOR

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, sağlık çalışanlarına saldırıların her geçen gün arttığını söyledi. Neredeyse her gün bir sağlık çalışanının fiziki veya sözlü şiddete maruz kaldığını anlatan Eryazgan, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da son 1 yıl içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel olarak 50'nin üzerinde vaka yaşandığını biliyoruz. Bu yaşanan şiddet olayında tutuklanan kişi sayısı ise maalesef az. Olayların faillerinin bir kısmı sosyal medyada yapılan takipler sonucu tutuklandı. Sözlü şiddet ise 400'ün üzerinde ama bu sayının da her geçen gün üzerine bir yenisinin eklendiğini biliyoruz. Yine birçok sözlü şiddeti, sağlık çalışanları polise bildirmiyor. Sağlıktaki şiddetin sona ermesi için yeterli adımlar atılmıyor. Bununla ilgili gerekli cezai yaptırımlar attırılmalıdır. Özellikle saldırıyı yapan kişiler ifade sonrası salıverilmemelidir. Basit yaralama dışında sözlü hakaret edenlerin de cezalandırılmasını istiyoruz."

Eryazgan, halkın hizmet alımı noktasındaki değerlendirmelerini yanlış yaptığına dikkat çekerek, "Her ilin ve hastanenin kendine özel kuralları var. Vatandaşlar her istediğinin hızlı bir şekilde olmasını istiyor. Durum böyle olunca hasta ve yakınları tepkisini sağlık çalışanlarından çıkarıyor. Sistemden kaynaklanan hataların faturası da sağlık çalışanlarına kesiliyor. Bir an önce yaşanan aksaklıklar tıbbi cihaz ve personel eksikliklerinin giderilmesi de gerekiyor" dedi.

EN ÇOK ŞİDDET ACİL SERVİSLERDE YAŞANIYOR

Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir ise sağlıkta şiddetin en fazla acil serviste yaşandığını söyledi. Acil servislerin yükünün fazla olduğunu dile getiren Yabir, "Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve vatandaşların beklentileri birbirini karşılamıyor. Böyle olunca da sağlıkta en çok şiddet acil alanında yaşamaktadır. Bugün Şanlıurfa'da en küçük bir hastanenin acil servisine 700 ile 2 bin arasında hasta müracaat ediyor. Bu hastaların yüzde 70'i ise acil hasta değil. Bu kadar yığılmanın olduğu bir yerde sağlıkta şiddet engellenemez. Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması hepimizi üzüyor. Sağlık çalışanları kaderiyle baş başa bırakıldıkları için çoğu zaman beyaz kod uygulamasını kullanmıyorlar. Fiziki saldırı olunca beyaz kodla yardım çağrısı yapılıyor. Bunun önüne geçilmesi için topyekun harekete geçilmesi lazım" diye konuştu.

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