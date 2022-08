Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi.



Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever'i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.



Bu kazadan yaklaşık 30 dakika sonra yine gübre yüklü bir TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasında daldı. Kalabalık panik içerisinde sağa sola kaçışmaya çalıştı. TIR, çok sayıda kişiye çarpıp, apartmana çarparak durdu.



Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu kazada da 16 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 26 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.



Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yusuf Şataflı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 5'inin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.



İLK KAZADAN KIL PAYI KURTULDU



4 kişinin öldüğü ilk TIR'ın neden olduğu kazada marketin bitişiğindeki iş yerinin jeneratörünün bakımıyla ilgilenen Ebubekir Ektiren kıl payı kurtuldu. Devrilen TIR'ın yükü ile yıkılan duvardan kopan parçaların üzerine geldiği Ektiren, ani bir refleksle son anda kurtulmayı başardı.



Kaza sırasında jeneratörün bakımıyla ilgilendiğini ifade eden Ebubekir Ektiren, "Bir anda bir ses duydum. Kalkar kalkmaz aracın freninin patladığını fark ettim. O esnada aracın üzerinde bulunan yükün bana doğru gelebileceğini anladım.



Koşuşturdum. Koşuşturmanın yetmeyeceğimi anlayınca kendimi yere savurdum. Zaten yere düştükten sonra yine yetmez dedim, kendimi biraz daha sürükledim o şekilde kurtuldum çok şükür. Maalesef bu ilk değil. Bu gidişle bu şekilde olursa son da olmayacak. Buna acilen el atılması gerekiyor.



İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile de görüştük. Derik'e ayrı bir çevre yolu şart. Aksi takdirde burada can kayıpları daha çok yaşanacak. 20 canımızı kaybettik. Büyük üzüntü çekiyoruz.



Kazanın videosunu da görmüş olmalısınız. O esnada yaşlı bir amcamız vardı. Onun tespitini kameramız yaptı. Yine aynı şekilde 2 yavrumuz can verdi" diye konuştu.



YENİ GÖRÜNTÜLER FACİAYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu arada ikinci TIR'ın neden olduğu kazaya ilişkin de yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ilk kaza nedeniyle toplanan kalabalık, 2'nci TIR'ın geldiğini fark edince can havliyle sağa sola kaçışmaya başlıyor.



Bu sırada bir kadın, çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıyor. Kucağında bebeği olan kadınlar oluşan toz bulutunun arasından kaçarken, bazı vatandaşlar da yaralıları kucaklayarak hastaneye yetiştirmeye çalışıyor.