İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, özel halk otobüslerinin hak edişleri tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB'nin Özel Taşımacılık İşletim Sistemine (ÖTİS) ilişkin güncelleme teklifi gündeme geldi.

Teklifle ilgili söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, özel halk otobüslerinin hak ediş sistemiyle ilgili dosyanın, sadece bir madde ilave edilerek idareden geldiği şekliyle komisyonda kabul edildiğini söyledi.

İlave ettikleri maddeye değinen Kaynar, şöyle konuştu:

"Temmuz başında ilk 6 aylık enflasyonun ÜFE ve TÜFE ortalaması oranında fiyatların güncellenmesiyle ilgili bir madde ekledik. Bu güncellemeler zamanında yapılmadığı için özel halk otobüsü esnafımız mağdur ediliyor maalesef. Şu anda geçerli olan esaslara göre, ocak ayında güncellenmesi gereken bu fiyatlar ancak nisanda gelebilmiş oldu. Tam 4 aydır esnafla fiyat pazarlığı yapılmaya devam ediliyor... İETT, bu sisteme geçtikten sonra esnafımızın ödemelerini de zamanında tahakkuk ettirmiyor. Şu anda esnafımız 3 ay içeriden alacaklı. Yani 3 aylık taşıma bedelini henüz alamamış durumdalar. 3 ay geriden gidiyor hak ediş oluşturulması ve ödenmesi. Bunun yanında güncellemeler de 3-4 ay geciktirilerek yapılıyor."

Kaynar, bu teklifle ilgili esnafla görüştüklerini ve bu rakamların aslında kendilerini tatmin eden ve maliyeti karşılayan rakamlar olmadığını ifade ettiklerini aktardı.

- "85 binden bir araç başı 139 bin liraya sabit maliyeti artırdık"

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı ise İBB olarak İETT ve özel halk otobüslerini 2022'de 10 milyar liraya yakın sübvanse ettiklerini söyledi.

Yolcular İETT ve özel halk otobüsünü her kullandığında onların ödediği bilet miktarı kadar İBB olarak kuruma destek verdiklerini anlatan Kösedağı, "Muhammet Bey'in söylediği güncellemelerin zamanında ödenmediği... Ben 8-9 yıldır ulaşımla ilgileniyorum. Bu sorun her zaman var. 2 ay, 3 ay, 1.5 ay yeri geldiği zaman geriden ödenir ama bu kurumun borcu her zaman özel halk otobüsü tarafından tahsil edilir. Bir ay önce, bir ay sonra." diye konuştu.

Özel halk otobüsüne 2022'de 85 bin lira aylık sabit maliyet ücreti verdiklerini ifade eden Kösedağı, şunları kaydetti:

"Artı kilometresi, artı yaptığı işlerle ilgili bu hak edişi artıyordu. 4 aydır dediği gibi Muhammet Bey o konuda haklı. Bu rakamın tekrar belirlenmesiyle ilgili biz özel halk otobüsü paydaşlarıyla, oda başkanıyla, diğer başkanlarla 4 aydır kurumumuz ilmek ilmek çalıştı. Nasıl bu sistemi iki tarafı da memnun edecek halde sürdürebiliriz diye. Sonra anlaştılar ve bu ay meclise geldi."

Mecliste, dosyadaki 11. maddeyle karşılaştıklarını anlatan Kösedağı, "Altıncı aydan sonra temmuz başından geçerli olmak suretiyle bir fiyat güncellemesi. Bizim teklif ettiğimiz rakam, 85 binden bir araç başı 139 bin liraya sabit maliyeti artırdık. Özel halk otobüsü esnafımızla, temsilcilerimizle anlaştık 4 ayın sonunda. Tabii ki bu rakam ocaktan itibaren geçerli olacak. Geriye dönük hak edişlerini de alacak arkadaşlar. Bugün karşılaştığımız teklif, bu rakamı ortalama temmuz ayından sonra 164 bin liraya çıkarmakla ilgilidir. Bunun İBB'ye aylık maliyeti 70 milyon, 6 aylık maliyeti 420 milyondur. Sayın komisyon, bu teklifi yaparken idareden görüş aldı mı, maliyet olarak bir hesaplama yaptı mı, neye göre bu rakam çıktı? Sonuçta bütçemiz, ulaşıma ayırdığımız rakam belli." ifadelerini kullandı.

Bu maddenin 3 bin otobüs şoförünü ilgilendirdiğini belirten Kösedağı, "Biz CHP olarak, hem siyasi hem de etik olarak doğru bulmadığımızdan bu teklifleri veto edeceğiz. Ama yine söylüyorum, bu karar buradan olumsuz çıkarsa 3 bin özel halk otobüsü esnafımız, otobüs sahibi mağdur olacaktır." dedi.

- "Biz yine yapıcı ve anlayışlı olmaya devam edeceğiz"

Tekrar söz alan Muhammet Kaynar, bu sisteme geçilirken Hukuk Komisyonu olarak teklife ve yapının oluşmasına ne kadar büyük katkı verdiklerinin bilindiğini söyledi.

Bu sistemin yürümesinin önündeki en büyük engelin şu anki yönetimin kafa yapısı olduğunu iddia eden Kaynar, "Hala tehdit ediyorlar. Diyorlar ki 'Siz bu kararı buradan çıkartırsanız biz bunu uygulamayız ve 3 bin esnafımız mağdur olur.' Biz yine yapıcı ve anlayışlı olmaya devam edeceğiz. 11. maddedeki teklifimizi şu şekilde güncellemek istiyoruz. '1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere tekrar güncelleme konusunun gündeme getirilmesi' şeklinde düzeltelim. Biz öyle ekstra bir zam yapmadık. Enflasyon 6 ayda ne kadar gerçekleştiyse onu ilave edelim dedik. Bu idare açısından çok kolaylaştırıcı bir düzenlemeydi. 'Temmuzda şartlara göre yeniden güncellenmesinin değerlendirilmesi' şeklinde ekleyelim." diye konuştu.

Güncelleme teklifine Kösedağı, "Herhangi bir rakama bağlı kalmadan, bir bağlayıcı husus olmadan tekrar genel olarak değerlendirmek üzere konuşabiliriz." karşılığını verdi.

Kaynar, dosyadaki 11. maddenin, "1 Temmuz 2023'ten itibaren o günkü şartlara göre yeniden değerlendirilmesi..." olarak düzenlendiğini kaydetti.

Bu haliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.