Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 12:54, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 12:55
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.RTÜK, Ayşegül Arslan'ın sözlerine ilişkin inceleme başlattı