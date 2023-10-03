Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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