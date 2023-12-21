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2023'ün Popüler Yatırım Araçları

2023 yılı yatırım dünyasında çeşitliliğin ve yeniliklerin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Özellikle ülkemizde yılın en popüler yatırım araçları olan kripto paralar, hisse senetleri, altın ve tahviller bu sene de yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 12:02, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 12:03
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2023'ün Popüler Yatırım Araçları

İ L A N D I R

Kripto Para Birimleri: Dijital çağın ruhu

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri bu sene de yatırımcılar arasında popülerliğini korudu. Yüksek volatilite ve getiri potansiyeli ile büyük fırsatlar sundu.

Hisse Senetleri ve Borsa Yatırımları: Modernleşen geleneksel

Bilhassa 2023 sonuna doğru büyük ses getiren bazı yerli şirketlerin halka arza açılması ile yatırımcılar yönünü hisse senetlerine çevirmeye başladı. Halka arz uygulaması aslında firmaların sermaye toplamak için başvurdukları yöntemlerden biri. Şirketler halka arzdan gelen bu yatırımları kendi bünyesinde borç ödemek, yeni yatırımlar yapmak ve firmayı büyütmek adına değerlendirebilir.

Bu senede Ebebek gibi halka arza açılan şirketler sayesinde yerli borsanın çeşitliliği arttığı gibi yatırımcılar da yeni bir alternatif ile karşılaştı. Bunun yanı sıra teknoloji alanında dev isimler ve start-up firmalar da hisse senetleri piyasasında varlıklarını sürdürdü. Apple, Amazon ve Google'ın liderliği göğüslediği bu şirketlere ek olarak yapay zeka üzerine çalışan markaların da hisselerine rağbet oldu. BİST 100 endeksi, 2023 yılında dalgalı bir seyirde ilerledi. Yatırımcıların en çok ilgisini çekenler ise teknoloji ve enerji sektörlerindeki şirketler oldu. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım ve Ekos Teknoloji firmaları en çok prim getirenler arasında.

Altın: Değişmeyen yatırım

Her çağın ve her kuşağın gözü kapalı güvendiği altın bu sene de yatırımcıların elinin ilk gittiği seçeneklerden oldu. Altın tarihler boyunca evrensel bir değere ve öneme sahip bir maden olmuştur. Para birimleri değişip zaman zaman değer kaybetse de altın her zaman istikrarını koruyarak güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkmıştır.

Hal böyle olunca ekonomik olarak öngörülemezlik durumlarının hakim olduğu dönemlerde somut bir yatırım olarak altına yönelindiği için bu sene de baskınlığını korudu. Enflasyon artışlarına da meydan okuyan bir koruma görevi de olduğu için bu senin en çok tercih edilen yatırım araçları arasındaydı.

Tahviller ve Sabit Gelir Yatırımları: Riskten uzak

Risk oranı düşük olsun ama sabit getiri de sağlasın diyen yatırımcılar 2023'te de yönünü devlet tahvillerine çevirdi. Stabil ve istikrar vadeden gelir elde etmek ve ellerinde halihazırda bulunan sermayeyi korumak isteyen yatırımcılar için birebir.

Yılın en çok kazandıranı: Hisse senedi fonları

2023'ün en çok kar getiren yatırım aracı hisse senedi fonları oldu. Elde edilen kazanç %74,57'lere ulaşarak en güçlü rakibi altını %73,54 ile geride bıraktı. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi'ne yatırım yapanlar % 100'ü aşan kar oranları ile karşılaştılar.

Döviz: Değişken ama karlı

Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler 2023 yılının enflasyonel ivmesiyle paralel ilerledi. Dolar % 54,31'e yükselirken euro 57,21'leri gördü. Buna paralel olarak enflasyon oranı da %55' ulaştı. Dövizin önümüzdeki dönemde de enflasyonla doğru orantılı şekilde artışını devam ettirmesi bekleniyor.

MEVDUAT: 2023 Rekorlarla geldi

Mevduat faiz oranı, bankaların yatırılan paraya uyguladığı belirli bir orandır. Bu oran, seçilen döviz türü, yatırılan ana para miktarı ve vadenin uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Son alınan TCMB kararı doğrultusunda hem kredi hem de mevduat faizlerinde bir artış görülüyor ve bu durum sıkılaşma politikalarının etkisini artırıyor. Aynı zamanda rezervlerin güçlenmesi gerekliliği de devam ediyor, bu nedenle kurda artışın bir süre daha devam edecektir.

Mevduat faizi hesaplama aracı aracılığıyla yatırım yapmayı düşündüğünüz tutar için alabileceğiniz faiz miktarını ve kar oranlarını kolayca karşılaştırabilirsiniz. 2023'ün ilk ayında 1.000.000 TL için aylık %24 faiz oranı getirirken, 2023 son ayında aynı vade ve tutarın faiz getirisi %45-47'lere tekabul ediyor.

Not: ENUYGUN Finans mevduat sayfasından 20 Aralık 2023 tarihinde hesaplanmıştır.

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