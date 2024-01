Bu ilçede 400 gram ekmek hala 1 lira

Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle Merinos Göl Park'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ve kendilerinin 1 liraya düşürdüğünü belirten Başkan Tanır, "Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL'den hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bin 50 dönüm arazi üzerine kendi ekmiş olduğumuz yerli ve milli tohumlar ile unumuzu ve ekmeğimizi üretiyor, bu ekmekle 2 bin ailemizin ayda 2 milyon lira, yıllık ise 24 milyon lira, bütçelerine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle bölgesine 2021 yılında ilk etabını hizmete açtıkları Naim Süleymanoğlu Parkı'nın ikinci etabını da 2023'te Kestelliler ile buluşturduklarını dile getiren Tanır, "25 bin metrekare alan üzerine kurulu parkımızda bin 200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, spor alanları, oturma grupları, kaykay ve paten pisti, tenis kortu ve kapalı spor salonu bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"2023 yılında Kestel'imize ve can dostlarımıza kazandırdığımız bu projemiz 8 bin 600 metrekare alana sahip olup, tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık ve kapalı hayvan barınakları ve konferans salonunu bünyesindedir" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tanır, "Kestel Belediyesi olarak bizlere emanet olan can dostlarımızın her şartta yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 22 bin 23 canımızın tedavisini, 803 can dostumuzun kısırlaştırma operasyonunu, 819 can dostumuzun aşılama hizmetini gerçekleştirirken 52 sokak hayvanımızı sıcak bir yuva ile sahiplendirdik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte 15 ton havyan mamasıyla can dostlarımızı besledik" dedi.

Millet Kütüphanesi

Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti:

"2023 yılında Kestel'imize kazandırdığımız Millet Kütüphanesi projemiz ile haftanın 7 günü ve 24 saati gençlerimizin hizmetindeyiz. Tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğu kütüphanemizde çay-kahve servisi, ücretsiz wi-fi, kişiye özel ders çalışma alanları ve binlerce kaynak kitap yer almaktadır. Kütüphanemizde şu an için aylık ortalama 5 bin öğrencimizi misafir etmekteyiz. Ayrıca, Kestel Belediyemiz bünyesinde hizmete açtığımız İcathane ile 2 bin 138 öğrencimize ücretsiz robotik kodlama, 3 marker, akıl-zeka oyunları, beceri eğitimleri verdik. Böylelikle hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz."

Çilek Kadın Sosyal Yaşam Merkezi

Kadınlara yönelik projelerden de söz eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kadınlarımıza yönelik projelerimizin arasında yer alan Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'miz ile bin 200 metrekare alanda kadınlarımıza özel spor salonu, kafeterya, çocuk oyun alanı, diyetiysen ve psikolog hizmetleri yer alıyor. 2021 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz projemiz ile şu ana kadar 5 bin 136 kadınımız ve çocuklarımız hizmetlerimizden faydalandı. Bunun yanı sıra, göreve geldiğimiz de eksikliğini hissettiğimiz sosyal donatı ve tesisler ihtiyacını, 'Çilek Kafe' fikri ile bütünleştirdik. Kestel meydanı, Yeni Mahalle ve Esentepe bölgesinde hayata geçirdiğimiz 3 Çilek Kafe ile hemşehrilerimize hem ucuz hem de kaliteli hizmet sunuyor, sıcacık sohbetlerine vesile oluyoruz" diye konuştu.

Katlı otopark üzerine sosyal alan

Başkan Tanır, Vani Mehmet Mahallesi'ne 5 bin metrekare Şehit Eren Bülbül Parkı'nın yanı sıra 3 bin 500 ağacı da toprakla buluşturduklarını söyledi. Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile temiz hava denetimlerinin yapıldığını aktaran Tanır, şu ana kadar 461 kez denetim yaptıklarını belirtti. Yine Vani Mehmet Mahallesi'ne 12 bin metrekare kapalı pazar alanı ve 300 araçlık otopark projesinin de yüzde 80'inin tamamlandığını dile getiren Tanır, bu çalışmanın da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Tanır, "Vani Mehmet Mahallesi, ilçemizin en büyük mahallesidir. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir projeye imza atacağız. 20 binin üzerinde nüfusa sahip olan mahallemize katlı otopark, pazar alanı ve sosyal alanı aynı yerde sunacağız. Bin 200 metrekarelik bir arsa hazırlanmıştı. Ancak bu proje için yetmeyeceğini düşündüğümüz için kamulaştırmak suretiyle 3 bin metrekare taban alana oturacak bir proje inşa ettik. 4 kat pazar alanı ve otopark, son katı mahallenin sosyalleşeceği, yürüyüş yolu ile oyun alanlarının olduğu bir teras olacak. 31 Mart 2024 tarihine kadar buranın kurdelesini kesmiş olacağız" dedi.

Kayacık Güneş Enerji Santrali projesini de anlatan Tanır, "Göreve geldiğimizde 5.5 milyon liralık yatırımla tamamlamış olduğumuz 3 bin 736 panelin bulunduğu Kayacık Güneş Enerji Santralimiz ile yıllık 1,5 milyon kilowat saat gücünde elektrik üreterek, ilçemize büyük katkı sağlıyoruz. Bu proje ile ilçemizdeki bütün tesislerimizin ve parklarımızın elektriğini karşılıyor, artan elektriği ise UEDAŞ'a aktararak yaklaşık 5 yılda 8,5 milyon lira üretim geliri elde ettik" diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıllık süreçte ilçeye kazandırdıkları bin araçlık 3 farklı kapalı otopark ile saati yalnızca 32 kuruştan hizmet vererek hatalı parkın önüne geçtiklerini belirten Tanır, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizin araç güvenliklerini üst seviye tuttuk. 24 saat hizmet verdiğimiz, tamamında asansörlü ulaşımın ve elektrikli araç şarj istasyonlarının bulunduğu otoparklarımızda vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile araçlarını park etmektedir. Kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin talebi üzerine Gölcük ve Ümitalan mahallelerimizde 490 metrekare kapalı alana sahip 2 düğün salonunu ilçemize kazandırdık. Toplamda 500 kişilik kapasitesi bulunan düğün salonlarımızda hemşehrilerimiz ücretsiz olarak cemiyetlerini gerçekleştirmektedir."

Son olarak kentsel dönüşüm projelerinden de söz eden Başkan Tanır, "Birinci derece deprem bölgesindeyiz. 2 tane fay hattının kenarındayız. Dönüşümü gerektiren 1999 yılı yapılar var. Deprem bölgesinde yıkılan yapıların yüzde 97'sinin 1999 yılı önce yapılan yapılar olduğu ortaya çıktı. Biz de süratle ilçemizdeki 1999 yılı öncesi 5 kat üzeri yapıların tespitlerini gerçekleştirdik. Dönüşümü ile alakalı teknik altyapısını hazırladık. Gelinen noktada artık bunun bir adım sonrasına geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Vatandaşlarımızın rıza ile bu dönüşümleri gerçekleştirmek istiyoruz. Gelinen noktada, Marmara Bölgesi depreminin uzmanlar tarafından bu kadar yakın ve yıkıcı olacağının dillendirilmesi, bize artık bir adım öteye hızla geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken yerlerde, daha radikal adımlar atılmasının gerektiğinin farkındayız. İstanbul'da başlayan 'Yarısı Bizden' projesinin Bursa'da da hayata geçmesini istiyoruz. Bunun yanında devletimizin birçok hibesi, desteği ve uzun vadeli kredilerin vatandaşlar tarafından kullanılmak suretiyle kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.