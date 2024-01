UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA grup aşamalarının en'lerini seçti.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.

25 yaşındaki futbolcusunun gol attığı maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Tete'nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.

🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! 👏



Heres how the fans voted 👇#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI