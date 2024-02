Gençlerin sınav ücreti büyükşehirden

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da YKS'ye başvuru yapacak gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılıyor. Gençler sınav giriş ücretlerini bankalara yatırdıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki form ile birlikte, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesini 7 Haziran'a kadar sisteme yükleyip sınav giriş ücreti desteğinden yararlanabilecek. Buna göre, Denizli'de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençlerin, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesinin sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından gençlerin bildirdiği hesaplara sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak. Kayıt ödendi belgesinin sisteme yüklenmesinden sonra yapılan, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından ise Denizli Büyükşehir Belediyesi formda belirtilen banka hesaplarına söz konusu sınav ücretlerini yatırıyor. YKS başvurularının sona ermesinin ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençler için sunduğu sınav giriş ücreti desteğine 7 Haziran 2024'e kadar başvurmaları gerektiği işaret edildi.

"Büyükşehir her zaman gençlerin yanında"

Başkan Zolan, tüm Türkiye'ye örnek projeleri ile YKS'ye girecek Denizli genelinde 25 yaşını aşmamış tüm gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Genç Dostu Şehir" unvanlı Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman geleceğin teminatı gençlerin yanında olduğunu belirten Başkan Zolan, gençlere seslenerek, "Başarıya giden yolda Büyükşehir her zaman sizlerle. YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınav ücretini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Hiçbir gencimiz hayallerinden, hedeflerinden mahrum kalmasın istiyoruz. Her şartta gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimler başvurabiliyor?

Denizli'de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençler, 2024 YKS'ye başvuru yapmaları halinde sınav ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.