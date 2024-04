Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25 yıllık polis memuru Boray Yenipazar, hiçbir eğitim almadan yaptığı kara kalem, tükenmez kalem, pilot kalem ve yağlı boya resim çalışmaları ve el çizimi tasarımlarımla iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyi pul yarışması birincisi olarak ülkemize ödül kazandırmasının yanında gravür, kaligrafi, minyatür maket, naht gibi birçok sanat dalında ortaya koyduğu eserleriyle dikkati çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25 yıllık polis memuru Boray Yenipazar, hiçbir eğitim almadan yaptığı kara kalem, tükenmez kalem, pilot kalem ve yağlı boya resim çalışmaları ve el çizimi tasarımlarımla iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyi pul yarışması birincisi olarak ülkemize ödül kazandırmasının yanında gravür, kaligrafi, minyatür maket, naht gibi birçok sanat dalında ortaya koyduğu eserleriyle dikkati çekiyor.

SANAL OPERASYON ALANLARINI TASARLIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde konsept tasarımcısı olarak 4 yıldır görevini başarıyla yapan Boray Yenipazar "SATEM'in bir özelliği var. Dünyadaki 2 merkezden biri. Burası için eğitimli bir personele ihtiyaç vardı.

Benim yeteneklerim göz önünde bulundurularak buraya personel olarak seçildim. Operasyonel birimlerimiz, SATEM'de sanal ortamda operasyon eğitimleri alıyor. Buraya geldiğimde bilgisayar üzerinde hazırlanan bu sanal operasyon alanlarının çizimleri, modellemeleri, karakter ve konsept tasarımlarıyla ilgili eğitim aldım. Ben burada konsept tasarımcısıyım. Operasyon alanlarını elle çiziyorum ve çalışma arkadaşlarıma veriyorum, onlar da senaryoya dönüştürüp modellemesini yapıyorlar" dedi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İÇİN ZIRHLI KIYAFET

Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde bulunan SATEM'de AR-GE çalışmaları kapsamında geleceğin teknolojini barındıran zırhlı giyilebilir bir kıyafet tasarlayan Yenipazar, "Ülkemiz adına ve teşkilatımız adına faydası olabileceğini düşündüğüm, yerli ve milli olarak her şeyiyle bizi temsil edebilecek bir zırhlı bir kıyafet tasarlamaya karar verdim. Tasarımımın isminin ''Bürküt'' olarak anlamlı olacağını düşündüm.

Anlamı ise; polis özel harekatımızın logo simgesi olan kartalımızın mitolojik kahraman anlamında isminin oradan geldiğini ifade ediliyor. Tasarım aşaması 1 yıl, ürünü ortaya çıkarmak ve imal etmek süreci ile birlikte toplam 2 yıl kadar sürdü. Tamamen kendi tasarımım ve el yeteneğimle ortaya çıkardım. Hiçbir şekilde üçboyutlu bir yazıcıdan faydalanılmadı. Prototipte kullanmış olduğum malzeme ise kolay şekil verebileceğim ve ısıyla şekillendirebileceğim malzeme olan eva isimli malzemedir. Boyaması ve malzemenin gerçekçi zırh efektini vermesi için zırh boyanmasında özen gösterdim" dedi.

TEKNOFEST'TE TASARIMA GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ

Tasarladığı zırhlı kıyafetin özelliği hakkına bilgi veren Yenipazar, şunları aktardı: "Güvenlik birimlerinin hizmetinde kullanılmasını ümit ettiğim bu çalışmanın, her türlü detayını düşünerek işe başladım. İlk kask üzerinden çalıştım. Gövde ve kollardan devam ederek kol üzerine silahlar ekledim. Diz korumaları ve omuzdaki ağır silahı yerleştirdim. Üzerinde kaskla irtibatlı ve kasktan yönlendirilebilen bir dron tasarladım.

Bu kıyafeti ve teknolojiyi kullanacak personelin, öncelikle can güvenliğinin ön planda tutulması gerekiyordu. Kurşun geçirmez, hafif, taşıması kolay ve hareket kabiliyetinin kısıtlanmadığı bir zırha sahip olması gerekiyordu. Üzerinde teknolojik her türlü silah ve mühimmatın olduğu kask içerisinde gece görüş ekranı, dron takip sistemi, bina duvarlarının röntgenini çekebilecek bir teknolojik sistemin bulunduğu, yüksek muhabere irtibat sistem kabiliyetinin olması gerektiğini düşündüm. Tabi ki tasarlamış olduğum teknolojik ürün kendi adıma elektronik bilgiye sahip olmadığımdan dolayı elektronik donanıma sahip değildir. Her türlü teknolojik sistemin üzerine entegre edilebileceği düşünülerek şimdilik sadece görsel amaçlı prototip bir proje olarak çalıştığım birimde sergileniyor.

Kıyafet hakkında bilgi almak isteyen gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştım. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Bürküt' ün başta kahraman Türk polisinin ve diğer güvenlik güçlerimizin hizmetine sunulması için tüm gayretimle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarıma devam edeceğim."

51 ŞEHİDİMİZİN POTRESİNİ ÇİZDİ

Sanatsal çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yenipazar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde şehit düşen 51 özel harekat polisini kara kalem portrelerini çizdi. Yeni Pazar, "Özel Harekat Başkanlığı'ndaki görevime başladıktan sonra 15 Temmuz'da şehit düşen meslektaşlarıma bir vefa borcum olduğunu düşündüm. 51 şehidimizi kara kalem ile portelerini 6 ay gibi bir sürede çizimini gerçekleştirdim.

Bu porteler şehit düştükleri yer olan ve sonradan anıta dönüştürülen müzede sergilendi. Şehit olan müdürümüzün eşi gelip, 'Eşimin yüzündeki hatlarını nasıl aktardın? Gerçekçi çizdin? Birebir nasıl yansıttın? Gözlerimdeki o ışığı nasıl verdin?' sorusu beni çok mutlu etti. Onlara bir nebze olsun mutlu edebilmek yaşadığım en güzel duyguydu. Onların anısını yaşatmak bana bana da kısmet oldu. Gönül isterdi ki özel harekatın tüm şehitlerinin çizeyim" dedi.

Bu porteler şehit düştükleri yer olan ve sonradan anıta dönüştürülen müzede sergilendi. Şehit olan müdürümüzün eşi gelip, 'Eşimin yüzündeki hatlarını nasıl aktardın? Gerçekçi çizdin? Birebir nasıl yansıttın? Gözlerimdeki o ışığı nasıl verdin?' sorusu beni çok mutlu etti. Onlara bir nebze olsun mutlu edebilmek yaşadığım en güzel duyguydu. Onların anısını yaşatmak bana bana da kısmet oldu. Gönül isterdi ki özel harekatın tüm şehitlerinin çizeyim" dedi.

YERLİ VE MİLLİ SAVAŞ ARAÇLARININ PUL TASARIMINI YAPTI

PTT Genel Müdürlüğü'nün daveti üzerine pul tasarlamaya başlayan Yenipazar, "El çizimi tasarımlarımla iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyi pul yarışması birincisi olarak ülkemize ödül kazandırdım. Bugüne kadar tedavüle çıkmış ödüllü ve koleksiyonlara girmiş 25 adet pul çizimlerim bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın kuruluşunun 38. yılına özel Milli Piyango bileti için pul hazırladım. Ayrıca; yerli ve milli teknolojilerimiz olan "Milgem, Atak, Hürkuş, Bayraktar, Altay ve Anka" ilk çizimlerini yaparak PTT'nin pul koleksiyonuna eklediğini" aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A "KARAKOL GRAVÜRÜ" HEDİYE EDİLDİ

Ankara'da İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı'nda mimari proje biriminde, yapılması planlanan emniyet binalarının maket ve modellerini yapmak için görevlendirilen Yenipazar, buradaki görevi süresince Osmanlı döneminde faaliyet gösteren polis karakollarını gravür tekniğiyle çizdiğini ve bunların minyatür maketlerini yaptığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümünde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çalışmalardan bir tanesinin takdim edildiğini kaydetti.

ÖMER ÇETİN