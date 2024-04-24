Ankara için toz taşınımı uyarısı
Ankara Valiliği, bugün il genelinde beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşları uyardı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 10:18, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğiü Analiz ve TAhmin Merkezi'ndne alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Ankara Valiliği, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, vatandaşları görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.