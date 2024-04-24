Ankara için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğiü Analiz ve TAhmin Merkezi'ndne alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Ankara Valiliği, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, vatandaşları görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.