Eski öğrencisinin tacizine uğradığı iddia edilen akademisyen: 7 aydır evimde esirim

İddiaya göre, üniversitede görev yapan akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek, eski öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajı aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bugün Kırşehir Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası yaşadığı süreci anlatan Gürlek; her çarşıya indiğinde elleri titreyerek eve çıktığını ve 2,5 yıldır maillerinde ve sosyal medyasında tehdit mesajları olduğunu söyleyerek, "Tehdit mesajları atan şahsa 1 yıl ceza verildi ama istinafa gönderilecek. Ben her çarşıya indiğimde ise izleme merkezi beni arayacak. Hastalıklı şahıs 2,5 yıldır evimize geldi, cep telefonlarımızı buldu, bizleri tehdit etti. Şahsın yaptığı her şeyde savcılığa verildi. Kurum e-postalarımızda yüzlerce hakaret ve şantaj mesajları var" dedi.

"7 aydır evimde tutsağım"

Hukuki yolları denediklerini aktaran akademisyen, "Şahıs soruşturma ve şikayeti geri çekmemiz için bizden 100 bin lira istiyor. Tacizci ise sokakta geziyor. Ben evimdeyim. İnsanca yaşam hakkımı istiyorum. Öldüğümde mi cezaevine girecek ve ben haber olacağım. Emniyet Müdürlüğündeki polisler bizleri canla başla korumaya çalışıyor. Daha ne yapsınlar. Karakola iniyorum ve izleme merkezi arıyor hocam yakınınızda diyor. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek'e destek için gelen ve yanından biber gazını ayırmadığını belirten başka bir akademisyen ise her an tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ve koruma amaçlı biber gazı taşıdığını aktardı.