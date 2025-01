Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da halk buluşması toplantısına katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partililerle buluşan Özel, burada yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu söyledi. TBMM'deki siyasi partilere emekli maaşının en az bir asgari ücrete çıkarılması için el kaldırmaları çağrısında bulunan Özel, "Bugün emekliye 14 bin lira vermeyi hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını bir buçuk asgari ücret; elbette yapacağız. Ama hiç değilse bu karda, kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için buradan bütün siyasi partilere, Meclis'teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Erzurum'dan, Dadaşlar diyarından, gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim" dedi.

Emekli 5 çeyrek altın kaybediyor

En düşük emekli maaşı ile 2002'de 8 çeyrek altın satın alındığını belirten Özgür Özel, "İnanmayan gitsin hesaba kuyumcuda baksın. Bugün son verdiği 12 bin 500 yüz lira sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Emeklinin 5,5 çeyrek altını kayıp. Şimdi diyor ki '14 bin lira yapayım, 3 çeyrek altın alsın.' Yani bir yıl boyunca her ay 5 çeyrek altın daha kaybetmeye devam etsin. Buradan emeklilere soruyorum. Yahu gidip kuyumcudan, sarraftan 1 çeyrek altın alsan, cebine katsan ya da çantana atsan, eve varsan altın kayıp. İnsan deli çıkar. 'Nereye gitti bu?' der. Gider gezdiği yerlere bakar, 'Nasıl kaybettim' diye. Bugün bir emekli değil, Türkiye'deki her emekli öyle. 1 çeyrek değil, her ay 5 çeyrek altını kaybetmiş durumdadır. Şimdi o çeyrek altınları aramanın zamanıysa, nasıl altını kaybettiğinde ararken kaybettiğin yere varıyorsan, aynı yere varmanın, yani nasıl 3 Kasım 2002'de bu iktidarın gelmesiyle bu yıpranma bu yoksullaşma başladıysa, aynı şekilde kaybedilen şey kaybedildiği yerde bulunur. Bütün emeklileri yapılacak ilk seçimde sandığa gitmeye, kaybettiklerini bulmaya, halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Hepsinin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi

Altın hesabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemediğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Ne hesabı yapalım, cağ kebabı hesabı yapalım. Türkiye'de emeklinin, emekçinin, yoksulun erişemediği ama herkesin çok sevdiği, çok özlediği çağ kebabınızı hatırlıyorum. Erzurumlu bir asgari ücretli geçen yıl 17 bin lira alıyordu. Çağ kebabının da şişi geçen yıl 50 liraydı. Yani bir asgari ücretli gitse 340 şiş cağ kebabı alıyordu. Şimdi 22 bin 104 lira yapmış ama cağ kebabının şişi 100 lira olmuş. Doğru mu? Tayyip Bey geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş alırken, bugün 221 şiş alıyor. Yani Erzurum'dan altın hesabını istemedin, bırakalım. Erzurum'da ev kiraları 7 bin 500'den 14 bin liraya çıkmış ortalama. Onu da bırakalım. Tüm Türkiye'de tanınan cağ kebabı hesabıyla 340 nerede, 221 nerede? AK Parti varken dert de bitmiyor, ihtiyaç da bitmiyor. Ama bu dertlerin, bu ihtiyaçların hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi"

O tarafını seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sürdüren Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir şeyi ne maaşa zammı, ne enflasyonu düşürmeyi, ne hayvancılıkla geçineni desteklemeyi, ne süt fiyatındaki artışı, ne gübredeki sübvansiyonu Tayyip Bey'den istemiyoruz. O tarafını seçti. Onun tarafı salonlara doldurduğu kendi atadıklarına kendini alkışlattırıp, kendi yandaşlarının vergi borçlarını silip, Suriye'de yaşananlar üzerinden bir hikaye kurup, sözüm ona iktidara tutunabileceğini sanıyor. Diyor ki Erzurum'a Tayyip Bey, 'Erzurumlular açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama Suriye'de zafer kazandım, ona sevinmelisin'. Ya 13 yıl, 283 şehit, 200 milyar dolar kayıp. 4,5 milyon Suriyeli burada ve diyor ki '13 yıl sonra Esad gitmiş Dadaş, yoksulluğa aldırma, Suriye'ye sevin. Kardeş, işsizliğe üzülme, Suriye'ye sevin. Güvencesizlikten kaygı duyma, Suriye'ye sevin. Ev kirası iki katına çıkmış, aldırma, Suriye'ye sevin' Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu. Bu ülke Tayyip Bey'in dediği gibi 'Suriyeliler geldiler, başımızın üstünde yerleri var. İsteyen gider, istemeyen kalır' diyor. Bunu niye söylüyorsun? Hani Esad yüzünden gelmişlerdi? Esad gittiyse, gitsinler. Çünkü seçimleri sizin oyunuzla kazanamayacağını gördü. Suriyelileri seçmen yapmanın önce vatandaş sonra seçmen yapmanın onlardan alacağı oyla iktidara tutunmanın hesabını yapıyor ve diyor ki; 'Başımızın üstünde yeriniz var.' Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, gözünün içine baka baka söylüyorum; 'Suriyeliler senin başının üstünde değil, Erzurumluların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar.' O yüzden artık geçici koruma statüsü sonlandırılıp zaten çok sevdiğin, çok beğendiğin Colani'de bir dediğini iki etmiyorken, parasını Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden, dünyadan Suriyeliler için para bulmak kolay. Yetişemiyorsan biz buradayız. Ama bir an önce Suriyelileri memleketlerine göndermek bu ülkenin gençlerine, işsizlerine sahip çıkmak, yoksuluna sahip çıkmak ve bu ülkeyi yeniden kalkındırmak zorundayız. Bunu Tayyip Bey'in yapamayacağı açık. Onun için kendisine bir kez daha sesleniyorum; Erzurum'da bu verdiğin maaşlarla kimse geçinemiyor. Emekliler bir elini kaldırsın. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Peki, emekçiler elini kaldırsın geçinebiliyor musunuz? O zaman kaldırın ellerinizi hep beraber buradan Tayyip Bey'e el sallayalım. Geçim yoksa Erzurumlular, kalkın ayağa ve yollayın bu iktidarı. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Bu iktidarı hep beraber yolluyoruz. Halkın iktidarını kuracağız. Erzurum'a sahip çıkacağız."