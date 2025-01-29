İmam komşusunu bıçakladı, serbest kaldı

Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İmam komşusunu bıçakladı, serbest kaldı

Aksaray'da cami imamı Muhammed A, geçmişte kendisine saldıran komşusunu apartmanda çıkan kavgada bıçakladı. "Beni öldürecekti" diyerek kendini savunan imam, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 11:13, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:41
Yazdır
İmam komşusunu bıçakladı, serbest kaldı

İlk olay geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami İmamı Muhammed A., evin zili çalınınca kapıyı açtı. A. kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet C'nin saldırısına uğradı. Mehmet'ın tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı İmamı gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A, tedavisinin ardından taburcu oldu, Mehmet C. ise gözaltına alındı.

2 yıl önce uyarmıştı

Mehmet C., 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed A.'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi. Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet C. sinirlenip Muhammed A'ya saldırdığı öne sürüldü. Mehmet'in 2 yıl önce eşinin şikayetiyle, hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi. Mehmet C, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bıçak darbesiyle sırtından yaraladı

Dün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam, komşusu Mehmet C. 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar"

Olayın ardından imam Muhammed A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen imam, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna, ''Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar" dedi. Muhammed A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet C. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber