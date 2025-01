İmam komşusunu bıçakladı, serbest kaldı

İlk olay geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir Muhtar Cami İmamı Muhammed A., evin zili çalınınca kapıyı açtı. A. kapıyı açar açmaz alt kattaki komşusu Mehmet C'nin saldırısına uğradı. Mehmet'ın tekme tokat dövüp, telle boğmaya çalıştığı İmamı gürültüyü duyup çıkan komşuları kurtardı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A, tedavisinin ardından taburcu oldu, Mehmet C. ise gözaltına alındı.

2 yıl önce uyarmıştı

Mehmet C., 2 yıl önce eşine şiddet uyguladığı, sesleri duyup gelen Muhammed A.'ün uyarıda bulunduğu, bu nedenle de ona husumet beslediği belirtildi. Eşinin de birkaç gün önce tartışıp evi terk etmesi üzerine Mehmet C. sinirlenip Muhammed A'ya saldırdığı öne sürüldü. Mehmet'in 2 yıl önce eşinin şikayetiyle, hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı belirlendi. Mehmet C, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bıçak darbesiyle sırtından yaraladı

Dün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaşınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam, komşusu Mehmet C. 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar"

Olayın ardından imam Muhammed A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen imam, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna, ''Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar" dedi. Muhammed A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet C. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.