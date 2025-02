Yasa dışı avlanan yaban keçisi ve kızıl geyik eti bulundu

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir evde yasa dışı avlanarak saklanan 48 kilogram işlenmiş ve işlenmemiş et ele geçirdi.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki yaban hayvanlarının yasa dışı avlanması ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

48 KİLO ET ELE GEÇİRİLDİ

Aksu ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, günlük kullanımda olan bir buzdolabı ve salonda gizlenmiş derin dondurucuda toplam 48 kilogram işlenmiş ve işlenmemiş et ele geçirildi.

Ekipler tarafından ele geçirilen etler, 5 paket kıyma, 10 adet sucuk, 4 paket kemikli et, 2 adet but, 3 paket kuşbaşı yağ, 2 paket yağlı kıyma ve 14 paket kuşbaşı et olarak sıralandı.

YAPTIRIM UYGULANDI

Yapılan DNA analizleri sonucu, bu etlerin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerine ait olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezaları uygulandı.