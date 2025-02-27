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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2025 00:54, Son Güncelleme : 27 Şubat 2025 01:00
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 9528

Ekli **"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"**ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 9'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Şubat 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR İLE

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında" ibaresi "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Esaslar'ın ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle" ibaresi "birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri kapsamında" şeklinde değiştirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında" ibaresi "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında" şeklinde ve "on katına" ibaresi "üç katına" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, on yedinci fıkrasına "istihdam edilmek üzere alınacak" ibaresinden sonra gelmek üzere "İHA pilotu, İHA teknik personeli," ibaresi ve "sözlü ve uygulama sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya psikomotor testi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Esaslar'ın eki 4 sayılı Cetvel'in "A- Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel" bölümüne alfabetik olarak sıralanmak üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

Unvan Asgari Nitelikler İHA Pilotu Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. İHA Teknik Personeli Havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarımı, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği, uçak teknolojisi ile İHA teknolojisi ve operatörlüğü alanlarıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak. İtfaiyeci İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden veya Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümünden mezun olmak. Sosyal Hizmet Personeli En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

MADDE 4 - Aynı Esaslar'ın eki **"5 Sayılı Cetvel - Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere İlişkin Cetvel"**in 1'inci satırının "ADET" sütununda yer alan "16.000" ibaresi "20.000" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli **"Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli"**nin 9'uncu sırasının sonuna ", İHA Pilotu" ibaresi ve 11'inci sırasının sonuna ", İHA Teknik Personeli" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - Bu Esaslar ve Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Esasları ve Kararı Cumhurbaşkanı yürütür.

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