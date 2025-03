Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.01.2025 tarih ve 124546416 sayılı Bakanlık olur ekinde "Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Uygulama Yönergesi" yürürlüğe girmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim kuramlarının eğitim, öğretim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim kurulularının eğitim, öğretim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 309 uncu ve 326 ncı maddeleri ile 22/10/2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumlan Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Açık öğretim birimi: Açık öğretim kurumları öğrencileriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü, Bakanlık tarafından yetkilendirilen Bakanlığa bağlı yurt içi ve yurt dışındaki örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurulularını,

b) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi: Yüz yüze eğitim ile birlikte uzaktan öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ortaöğretim düzeyinde Anadolu İmam Hatip Lisesi programı uygulayan okulu,

c) Açık öğretim kurumları: Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunu,

ç) Açık öğretim liseleri: Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesini,

d) Açık Öğretim Lisesi: Uzaktan öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ortaöğretim düzeyinde Anadolu lisesi programı uygulayan okulu,

e) Açık Öğretim Ortaokulu: Uzaktan öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ortaokul düzeyinde eğitim veren okulu,

f) Aktif öğrenci: Yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemini yaptıran öğrenciyi,

g) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ğ) Beklemeli öğrenci: En az iki dönem üst üste kaydını yenilemeyen öğrenciyi,

h) Bilgi yönetim sistemi: Açık öğretim kurumlan iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

ı) Çalışma takvimi: Bir eğitim öğretim yılında yapılacak iş ve işlemler ile bu işlemlerin tarihlerinin belirtildiği, Genel Müdürlük tarafından onaylanan çizelgeyi,

i) Dönem: Çalışma takviminde belirtilen, bir eğitim ve öğretim yılını bölümlere ayıran, kayıt işlemleri ile sınavların yapıldığı, kayıt işlemlerinin başladığı tarihten bir sonraki sınav döneminin kayıt işlemlerinin başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

j) e-Mesem: Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumların eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

k) e-Okul: Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

l) e-Yaygın sistemi: Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme kurumlan tarafından sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve kayıtlarının tutulduğu sistemi,

m) Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

n) Kayıt işlemi: Açık öğretim kuramlarında yapılan yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemini,

o) Kayıt yenileme: Açık öğretim kuramlarında kayıtlı öğrencilerin çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemini,

ö) Kayıt yenilemeyen öğrenci: Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenciyi,

p) Kılavuz: Açık öğretim kuramlarının yeni kayıt, kayıt yenileme ile diğer iş ve işlemlere ilişkin hususların belirtildiği ve işlemlerin nasıl yapılacağını gösteren dokümanı,

r) MEBBİS-RAM Modülü: Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemleri rehberlik ve araştırma modülünü,

s) MEBİM: Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini,

ş) MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

t) Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim ile birlikte uzaktan öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak ortaöğretim düzeyinde Anadolu meslek programı uygulayan okulu,

u) Öğrenci: Açık öğretim kuramları öğrencilerini,

ü) Öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süreyi,

v) Yeni kayıt: Açık öğretim kuramlarına ilk defa yapılan kaydı,

y) Yüz yüze eğitim dönemi: Çalışma takviminde yüz yüze eğitim için belirtilen süreyi,

z) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ile öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin; derslik, spor alanları, spor salonları, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Şartları, Kayıt İşlemleri, Ders Seçimi ve Diğer İşlemler

Kayıt şartları

MADDE 5- (1) 22/10/2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kuramları Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesindeki şartları taşıyanlar açık öğretim kuramlarına yeni kayıt yaptırabilir.

(2) Açık öğretim kuramları kayıt şartlarını taşıyan, çalışma takviminde belirtilen kayıt işlemlerinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olanlar açık öğretim kuramlarına e- Devlet Kapısı üzerinden de yeni kayıt yaptırabilir.

(3) 20/7/2010 tarihinden sonra ortaöğretim kurumu mezunu olarak düzenlenen denklik belgesinde okul türü, alan/dal ve öğrenim süresi belirtilmemiş olanlar Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramaz.

(4) İlkokul kademesinde özel eğitim programı uygulayan okullar ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarından mezun olanlar ve ortaokul kademesinde özel eğitim programı uygulayan okullar ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarından ayrılan/mezun olanlar Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıramazlar.

(5) Ortaokul kademesinde özel eğitim programı uygulayan okullar ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarından mezun olanlar ve ortaöğretim kademesinde özel eğitim programı uygulayan okullar ile bu programın uygulandığı özel eğitim sınıflarından ayrılan/mezun olanlar açık öğretim liselerine kayıt yaptıramazlar.

(6) Açık öğretim kuramları kayıt işlemlerinde yaş hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Açık Öğretim Ortaokulunda mecburi ilköğretim çağının hesaplanmasında örgün eğitim kuramlarının eğitim öğretime başladığı tarih dikkate alınır. Bu tarih itibarıyla 14 yaşını tamamlamış olanlar mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış sayılır.

b) Açık öğretim liselerine yeni kayıtlarda Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kuramları Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında olan öğrencilerin zorunlu eğitim çağı hesabında örgün eğitim kuramlarının eğitim öğretime başladığı tarih dikkate alınır. Bu tarih itibarıyla 22 yaşını tamamlamış olanlar zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış sayılır.

Kayıt için gerekli belge/bilgiler

MADDE 6- (1) Açık öğretim kuramlarına kayıtlarda;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir belge,

b) Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı kimlik numarasını gösterir belge, uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilen kimlik belgesi veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir onaylı belgelerden en az biri,

c) Özel eğitim ihtiyacı olup kayıt yaptıracaklardan, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu yerleştirme kararı ve bu kararda özel eğitim ihtiyacına göre varsa uygulanacak sınav tedbir hizmeti bilgisinin yer aldığı belgenin onaylı örneği,

ç) Mecburi ilköğretim çağında olan ve 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olan öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından verilen karar örneği,

d) Ücret muafiyeti olanların, durumu ile ilgili belgelerinin onaylı örneği,

e) Biyometrik fotoğraf,

istenir.

(2) e-Okul, e-Yaygm ve e-Mesem sistemlerinde açık öğretim kuramlarının ve Bakanlığın diğer elektronik ortamlarında gerekli bilgileri bulunmayanların kayıt yaptıracağı okul türüne göre;

a) Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı ile ara sınıflardan gelenlerin okuldan aldıkları puan/not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs veya Yetişkinler 2 nci Kademe Eğitimi Başarı Belgesinin aslı,

c) Varsa kalfahk/ustalık, kurs bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

istenir.

(3) e-Okul, e-Yaygm ve e-Mesem sistemlerinde, açık öğretim kuramları bilgi yönetim sistemleri ve Bakanlığın diğer elektronik ortamlarında kayıt yaptıracağı okul türüne göre gerekli bilgileri bulunanlardan bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler istenmez.

(4) Açık öğretim liselerine kayıt yaptıracak yükseköğretim kuruntunda öğrenim gören, ayrılan veya mezun olanlar ile ortaöğretim kurumlan mezunlarından e-Okul sisteminde kaydı olmayanlardan mezun olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği istenir.

(5) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracaklardan uyum işlemlerinde kullanılmak üzere;

a) Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlan ve hayat boyu öğrenme kuramlarından alman kurs bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) İkili Mesleki Eğitim Programı (İMEM) kapsamında Bakanlığımız ile ilgili kuram/kuraluşlar arasında yapılan protokoller çerçevesinde verilen eğitimleri tamamlayanlardan, öğrenim durum belgesinin aslı,

istenir.

(6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıt yaptıracaklardan varsa Hafızlık Belgesinin onaylı örneği istenir.

(7) Elektronik imza ile imzalanmış belgelerde mühür ve imza şartı aranmaz.

Başvuru yeri ve tarihleri

MADDE 7- (1) Açık öğretim kuramlarına kayıt şartlarını taşıyanlar, kayıt yaptıracağı okulun resmi internet sitesinde yayımlanan kayıt kılavuzunda belirtilen yer ve tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar.

Yeni kayıt

MADDE 8- (1) Açık öğretim kuramlarının yeni kayıt işlemleri çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Açık öğretim kuramlarında kayıt kabul, belge değerlendirme ve uyum işlemlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerektiğinde açık öğretim iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında en az iki öğretmenden oluşan belge değerlendirme ve uyum işleri komisyonu kurulur. Bu komisyonların oluşması için yeterli üye bulunmadığı takdirde il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınır.

(3) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda belirtilen hükümlere göre bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılır.

(4) Kayıtlarda T.C. kimlik numarasına bağlı MERNİS kayıtları esas alınır. MERNİS kayıtları olmayan öğrencilerin kayıtları 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki belgeler esas alınarak yapılır.

(5) Açık öğretim birimleri tarafından, e-Okul, e-Yaygm ve e-Mesem sistemlerinde kaydı bulunanların bilgileri kayıt yaptıracağı okulun haftalık ders çizelgesine uygun olarak doğrudan ilgili okulun bilgi yönetim sistemine aktarılır ve kaydı aktif duruma getirilir.

(6) Kayda esas belgeleri bilgi yönetim sisteminde ilgili ekranlara aktarılmadan bilgi yönetim sisteminde yeni kayıt işlemine devam edilmez.

(7) Yurt dışı programlarına kayıtlarda;

a) Kesin kayıt işlemi, kayda esas belgelerin ve verilerin kılavuzda belirtilen birimler tarafından incelenerek çalışma takviminde belirtilen sürede bilgi yönetim sistemine aktarılmasından sonra gerçekleşir.

b) Yapılan yeni kayıt işlemi sonrasında kayıt evrakının arşivlenmesi ile ilgili iş ve işlemler kılavuzda belirtilen hükümlere göre yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 9- (1) Açık öğretim kuramlarının kayıt yenileme işlemleri;

a) Öğrencilerin dönem sınavına katılması ve öğrencilik haklarından yararlanması için kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekir.

b) Kayıt yenileme tarihleri çalışma takvimlerinde belirlenerek açık öğretim kurumlan tarafından resmi internet siteleri ve uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

c) Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yenileyen öğrenciler aktif öğrenci olur ve aktif olduğu dönemin sınavlarına katılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler ise o dönem sınavlarına katılamaz ve öğrencilik haklarından da yararlanamazlar.

ç) Kayıt yenileme işlemleri kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

d) Öğrencilerin kayıt hakkının bulunduğu her dönem için öğrencilik durumu güncellenir.

(2) Açık Öğretim Ortaokulunda;

a) Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış öğrenciler çalışma takviminde belirtilen tüm dönem sınavları için kayıt yenileme işlemini yaptırır.

b) Mecburi ilköğretim çağı içindeki öğrenciler bulunduğu sınıfın tüm derslerini başarana kadar bu derslerden çalışma takviminde belirtilen dönem sınavlarına katılmak için kayıt yenileme işlemini yaptırır. Dönem sınavları sonucunda bulunduğu sınıfın tüm derslerini başaranların aynı eğitim öğretim yılında diğer dönemler için kayıt yenileme işlemi yaptırmalarına bakılmaksızın öğrencilik durumları aynı kalır. Eğitim öğretim yılı içinde yapılan dönem sınavlarına katılmayan öğrencilerin sınıf seviyesi aynı kalır.

c) Çalışma takviminde belirtilen dönem sınavları için kayıt yenileme işlemlerinin başladığı tarihte aktif olan öğrencilerin öğrencilik durumu kayıt yenilemeyen öğrenci olarak güncellenir.

(3) Açık öğretim liselerinde;

a) Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde birinci ve ikinci dönem sınavları için kayıtlı tüm öğrenciler, üçüncü dönem sınavları için ise örgün eğitim kuramlarının eğitim öğretime başladığı tarih itibarıyla 17 yaşını tamamlamış öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırır.

b) Açık öğretim kuramlarında çalışma takviminde belirtilen birinci ve ikinci dönem sınavları için kayıt işlemlerinin başladığı tarihte aktif olan öğrencilerin öğrencilik durumu kayıt yenilemeyen öğrenci olarak güncellenir.

(4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı olanlardan uzaktan öğretim ile verilen derslerden alan veya ortak dersi kalmayan öğrenciler kayıtlı olduğu veya yüz yüze eğitim alacağı açık öğretim birimine başvurarak yüz yüze eğitime katılmak için kayıt yenileme işlemini yaptırır.

(5) Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı öğrencilerden çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamak kaydıyla sadece yüz yüze eğitime katılmak için kayıt yenileme işlemini yaptırır.

(6) Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen tarihlerde MEBİM'e başvurarak da kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.

Kayıt iptali

MADDE 10- (1) Açık öğretim kuramlarında kayıtlı olup kayıt yaptırdığı dönemin üzerinden bir dönem geçen öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan öğrencilerin kayıtları bilgi yönetim sisteminde arşivlenir. Kayda esas öğrenim belgelerini tamamlamaları halinde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Ücret muafiyeti

MADDE 11- (1) Açık öğretim kuramlarında aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyanlardan;

a) İstiklal Madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

c) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

ç) Çocuk Korama Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

d) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kumlu kararı ile açık öğretim kuramlarına yönlendirildiğini,

e) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını,

g) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

ğ) Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olduğunu, belgelendiren öğrencilerden kayıt işlemleri için ücret alınmaz.

(2) Yönergenin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki şartları taşıyan öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmaz.

(3) Ücret muafiyeti kapsamında olmadığı tespit edilen öğrencilerden tespit edildiği dönemin kayıt işlemi ücreti tahsil edilir. Kayıt ücreti ödendikten sonra kayıt işlemi yapılır.

Belge değerlendirme ve uyum işlemleri

MADDE 12- (1) Açık öğretim kuramlarında öğrencilerin kayıtta sunmuş olduğu belgelere göre uyum işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Açık öğretim kuramlarında öğrencinin kayda esas belgesinde başarılı olduğu/sayıldığı dersin not/puanım alır.

b) Açık öğretim birimleri tarafından, e-Okul, e-Yaygın ve e-Mesem sistemlerinde kaydı bulunmayanların gerekli belge/bilgileri. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kuramları Yönetmeliğimin 21 inci maddesine göre incelenerek gerektiğinde tutanak düzenlenir ve kayda esas belgeler ile birlikte bilgi yönetim sistemine aktarılır.

c) Kayda esas belgelere göre uyum işlemleri yapılan öğrencilerin verileri açık öğretim birimleri tarafından bilgi yönetim sistemine girilir. Kayıt kılavuzunda belirtilmesi halinde ise açık öğretim kurumlan tarafından girilir. Öğrencilerin kesin kayıt işlemi gerçekleştirilerek kaydı aktif durama getirilir.

ç) Öğrenci/açık öğretim biriminin talep etmesi veya açık öğretim kurumlan tarafından gerekli görülmesi halinde, bilgi yönetim sistemine aktarılan ve girilen verilerde gerekli düzeltmeler açık öğretim kurumlan tarafından yapılır/yaptırılır.

d) Açık öğretim liselerine kayıt yaptıracak öğrencilerden sınıf tekrarı yapanların devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dönemler hariç diğer dönemleri toplam dönemlerine eklenerek bilgi yönetim sistemine girilir.

e) Denklik belgesi ile gelen öğrencilere tamamladıkları her sınıf için 2 dönem, her bir dönem için de kayıt yaptıracağı lisenin haftalık ders çizelgelerinde belirtilen toplam ortak ve seçmeli derslerin toplam ders saati kadar krediler bilgi yönetim sistemine girilir.

f) Açık Öğretim Lisesine ortaöğretim kurumu mezunu olarak denklik belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin denklik belgesi 6/6/2005 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş ise 3 yıllık, 7/6/2005 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş ise 4 yıllık lise mezunu olarak kabul edilir.

g) Açık öğretim liselerine kayıt olan e-Okul sisteminde kaydı bulunan öğrencilerin geçtiği her sınıfı, doğrudan geçtiği kabul edilir. Öğrencinin geçtiği her sınıf için iki dönem, her bir dönem için de haftalık ders çizelgelerinde belirtilen ortak ve seçmeli derslerin toplam ders saati kadar kredi verilir. Geçilen her sınıf için ağırlıklı yılsonu puan/notu açık öğretim kuramları bilgi yönetim sistemine aktarılır. e-Okul sisteminde öğrencinin geçtiği sınıf/sınıflara ait not/puanları bulunmuyorsa veya beşlik sistemde 2,00 ve altında ise geçtiği sınıfların ağırlıklı yıl sonu puan/notu 50 puan olarak girilir.

Ders seçimi/ataması

MADDE 13- (1) Açık öğretim kuramlarında dönem sınavları için kayıt işlemini yaptıran öğrencilere ders seçimi ve ders atama işlemleri bilgi yönetim sistemi üzerinden çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Açık Öğretim Ortaokulunda ders atama işlemleri açık öğretim birimleri/Açık Öğretim Ortaokulu tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Mecburi ilköğretim çağı dışındaki öğrenciler için bir sınav döneminde; varsa alt sınıf/sınıflara ait başarısız oldukları dersler, daha sonra bulunduğu sınıfa ait dersler ile bir üst sınıfın ders/derslerinden başlamak üzere diğer üst sınıfların derslerinden en fazla 9 ders ataması yapılır.

b) Mecburi ilköğretim çağında olan öğrenciler için bir sınav döneminde; varsa alt sınıfa ait dersler ile öğretim yılı içinde bulunduğu sınıfın derslerinden en fazla 9 ders ataması yapılır.

c) Öğrencilik durumu aktif olan öğrencilerden not ortalamasını yükseltmek isteyenler, ortalamasını yükseltmek istediği sınıfın tüm derslerinin sınavlarına girmiş olmak şartıyla, başarılı oldukları/sayıldıkları derslerden tekrar sınava girebilirler. Bu derslerin sınavlarından alman puan/notlardan yüksek olan puan/notları geçerli sayılır. Bir sınav döneminde; ortalama yükseltmek için seçilen ders sayısı ile dönem sınavına katılacağı diğer ders sayılarının toplamı 9 dersten fazla olamaz.

(3) Açık öğretim liselerinde uzaktan öğretim ile alınacak derslerin seçimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrenciler, kayıtlı olduğu okulun haftalık ders çizelgelerindeki ortak ve alan derslerinin tamamından sorumludur.

b) Bir sınav döneminde öğrencilerin dönem sınavına katılacağı ders sayısı; Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 12, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde ise 15 dersten fazla olamaz.

c) Öğrenciler, kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin alınmayan/başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan dersleri ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde seçer.

ç) 2023-2024 eğitim öğretim yılından önce açık öğretim liselerine kayıt olan öğrencilerden, örgün eğitim kurulularının eğitim öğretime başladığı tarih itibarıyla 17 yaşını tamamlamış öğrenciler, dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin alınmayan/başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde seçer.

d) Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimi bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri dikkate alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yapılır.

(4) Yüz yüze eğitimle alınacak dersler Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 28 inci maddesindeki usul ve esaslara göre açık öğretim birimi tarafından atanır.

Öğrenim süresi

MADDE 14- (1) Açık öğretim liselerinde öğrenim süresi en az 8 dönemdir. Mezuniyet için gerekli dönemin hesaplanmasında kayda esas öğrenim belgesindeki devamsızlıktan kalman dönemler hariç diğer dönemler ile açık öğretim liselerinde kayıt işlemi yaptırdığı dönemler dikkate alınır.

(2) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitimin süresi en az 8 dönemdir. Bu sürenin hesaplanmasında birinci ve ikinci dönemler dikkate alınır. Bir dönemde yoğunlaştırılmış eğitim yapılması halinde yoğunlaştırılmış eğitim yapılan dönem iki dönem olarak hesaplanır.

Öğrencilik haklarından yararlanma

MADDE 15- (1) Açık öğretim kurulularında öğrencinin yeni kayıt işlemini yaptırdığı dönemi takip eden dönemlerde kayıt yenileme işlemi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın öğrencilik süresi toplam 12 dönemi aşanlar; eğitim ve öğretim hizmetleri hariç, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu sürenin hesaplanmasında;

a) Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi itibarıyla Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı veya 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminden itibaren yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni kayıt olduğu dönem ile kayıt yenileme hakkının olduğu dönemler,

b) Mecburi ilköğretim çağı içindeki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi itibarıyla Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı veya 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminden itibaren yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni kayıt olduğu dönem ile kayıt yenileme yaptırdığı dönemler,

c) Açık öğretim liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılından önceki toplam dönemlerine 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminden itibaren kayıt yenileme hakkının olduğu birinci, ikinci ve üçüncü dönemler eklenerek,

ç) Açık öğretim liselerine 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminden itibaren yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayda esas öğrenim belgesindeki devamsızlıktan kalman dönemler hariç diğer dönemler, yeni kayıt olduğu dönem ile öğrencinin bir öğretim yılında kayıt yenileme hakkının olduğu birinci, ikinci ve üçüncü dönemler

dikkate alınır.

(2) Açık öğretim liselerine kayıt yaptıran; ortaöğretim kurumundan mezun olanlar, yükseköğretim kurumundan mezun olanlar/ayrılanlar veya yükseköğretim kurumunda öğrenim görenler açık öğretim liselerinde eğitim ve öğretim hizmetleri hariç diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yükseköğretim kurumları sınavlarına başvurular

MADDE 16- (1) Açık öğretim liselerine 2023-2024 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler ile ortaöğretim kurumu mezunu olarak kayıt yaptıranlardan kayıtlı olduğu açık öğretim liseleri türünden yükseköğretim kurumlan sınavlarına başvunı yapmak isteyenlerden yükseköğretim kurumlan sınavlarına öğrencinin başvuru yaptığı tarih itibarıyla toplam dönemi en az 3 dönem olanlar,

(2) 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren açık öğretim liselerinde öğrenim gören öğrencilerden yükseköğretim kurumlan sınavlarına öğrencinin başvunı yaptığı tarih itibarıyla toplam dönemi en az 6 dönem olanlar,

yükseköğretim kurumlan sınavlarına başvuru yapabilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler

MADDE 17- (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin açık öğretim kurumlan merkezi sistem sınavlarında durumlarına uygun sınav tedbir hizmeti alabilmeleri ve bilgilerinin MEBBİS RAM Modülüne işlenebilmesi için rehberlik ve araştırma merkezlerine müracaat etmesi gerekmektedir.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin diğer iş ve işlemleri kılavuzda belirtilen hükümlere göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.