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STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mart 2025 14:34, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 14:44
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STS Sınavı: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik Artıyor

STS Sınav Takviminde Tek Seçenek: Mezunlar İçin Stres ve Belirsizlik ArtıyorYurt dışı mezunları, denklik alarak mesleklerini icra edebilmek için her yıl düzenlenen Seviye Tespit Sınavı'na (STS) hazırlanırken, yılda yalnızca bir kez sınav yapılması ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Hukuk, mühendislik ve diğer birçok alan mezunları için bu durum, yoğun stresin yanı sıra başarısızlık riskini de beraberinde getiriyor. Buna karşılık, tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda sınavların yılda iki kez düzenlenmesi, diğer meslek grupları arasındaki eşitlik beklentisini artırıyor.

Yıllık Tek Sınavın Yaratığı Baskı

Yükseköğretim Hukuku alanında çalışmalarıyla tanınan Avukat Şuayp Levent,

"Yılda bir kez yapılan sınav, adaylar üzerinde gereksiz bir baskı yaratıyor. Başarısızlık durumunda tam bir yıl sonraki sınavı beklemek, hem kariyer hem de psikolojik açıdan büyük bir kayba neden oluyor. Tıp ve diş hekimliği alanlarında yılda iki kez sınav yapılması, bu mezunlara daha adil bir süreç sunarken, diğer mezunlar aynı fırsattan mahrum kalıyor. Yetkililerin bu talebe olumlu yaklaşması durumunda, ikinci sınav için ön başvurular alınmak suretiyle en azından belli bir sayı üzerinde talep olan alanlarda sınav açılır ve bu şekilde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı da sağlanmış olur," ifadelerini kullandı.

Uzmanların Görüşleri

Uzmanlar, sınavların yılda yalnızca bir kez yapılmasının oluşturduğu stresin, adayların performansını olumsuz etkilediğini ve başarısızlık oranlarını artırdığını belirtiyor. Ayrıca, YÖK'ün bu sınavı yılda iki kez uygulama yetkisine sahip olduğu ve sınavları uygulayan üniversitelerin de gerekli imkanlara sahip bulunduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle, tıp ve diş hekimliğinde uygulanan çift sınav düzeninin diğer tüm meslek grupları için de hayata geçirilmesi, fırsat eşitliği açısından kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyor.

Eşitlik Temelli Sınav Sistemi

Levent,

"Bu düzenleme, sadece bireylerin mesleklerine daha hızlı geçiş yapmasını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda ülkemizin nitelikli iş gücü havuzunu genişletir ve toplumsal faydayı artırır,"

diyerek eşitlik temelli bir sınav sisteminin önemini vurguladı.

Mezunların Beklentileri

Yurt dışı mezunları, sınav takviminin yeniden düzenlenerek fırsat eşitliğini sağlayacak, stresi azaltacak ve başarısızlık oranlarını minimuma indirecek şekilde değiştirilmesini bekliyor.


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