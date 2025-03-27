Altınları çalınıp öldürülmüştü, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 21 Mart Cuma günü eşinin camiye gittiği sırada evine giren kişi ya da kişiler tarafından boğazı kesilip öldürülen ve cesedi ateşe verildikten sonra bilezikleri çalınan 60 yaşındaki Fikriye Turgut'un katilleri hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili şüpheli bulunan M.U., E.U. ve Ş.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.