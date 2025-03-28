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Altın Rekora Doymuyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 769 liradan işlem gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2025 11:41, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 11:47
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Altın Rekora Doymuyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazanarak 3 bin 730 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 1 artışla 3 bin 769 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 750 liradan satıldı.

Altının Ons Fiyatı Rekor Tazeledi

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 86 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 84 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesinde, ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesi ve süregelen jeopolitik gerginlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, gözler bugün açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 100 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 50 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Çeyrek Altın Ne Kadar

Çeyrek altın 6 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 750 liradan satıldı.

Altın Fiyatları Grafiğinde Son Durum

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