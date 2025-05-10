Asırlık Çınar Gençlerbirliği Yeniden Süper Lig'de

Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek 4 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıktı.

Türk futbolunun asırlık çınarı Gençlerbirliği, 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak 4 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Bu başarı, kulübün tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Gençlerbirliği, sezonun son haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek hedefine ulaştı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

Teknik Direktör ve Transfer Hamleleri

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Ankara ekibi, sezonun devre arasında yaptığı santrafor takviyeleriyle ikinci yarıda etkili bir performans sergiledi.

Romanya'dan Daniel Popa

Brezilyalı Leo Gaucho

Bu iki oyuncunun transferi, takımın hücum hattını güçlendirdi ve yükselişte önemli rol oynadı.

Kulübün Tarihinde Dönüm Noktaları

Gençlerbirliği, efsane başkan İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda küme düşmüş, bir sezon aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselmişti. Ancak 2020-21 sezonunda yeniden ligden düşen kırmızı-siyahlılar, aradan geçen 4 yılın ardından tekrar şampiyon olmayı başardı.

Süper Lig'e Yükselen Diğer Takım

Bu sezon Kocaelispor, ligi lider bitirerek Süper Lig'e çıkan ilk takım olmuştu.