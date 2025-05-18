Galatasaray Şampiyonluğa Bir Adım Kala! Muhtemel 11'ler

Galatasaray şampiyonluğun yalnızca 1 puan uzağında bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Kayserispor'u konuk edecekleri bu karşılaşmada berabere bile kalsalar, bitime iki hafta kala şampiyonluklarını ilan edecekler. RAMS Park'taki maçın biletleri tamamen tükendi.

Teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, beş gün içinde çifte kupa mutluluğu yaşamanın peşinde olacak.

Galatasaray, ligdeki son beş maçını da kazanırken, konuk Kayserispor ise bu süreçte üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Muslera

Sallai

Sanchez

Abdulkerim

Eren

Torreira

Lemina

Yunus

Morata

Barış

Osimhen

Bellona Kayserispor

Bilal

Gökhan

Hosseini

Attamah

Carole

Kartal

Karimi

Ramazan

Bourabia

Cardoso

Nazon



