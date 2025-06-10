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4 gündür haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Denizli'de sabah kliniğine gitmeyen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor, çalışanlarınca evinde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 15:57, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 16:18
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4 gündür haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tamamlayıcı Tıp, Anestezi ve Ağrı Uzmanı Doktor Kenan Yıldırım'ı (62) merak eden çalışanları evine gitti. Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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