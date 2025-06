Yemek Sektöründe Fiyatlar Dibe Vurdu! Temmuzda Daha da Düşecek

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele tedbirleri meyvelerini vermeye başladı. Mayıs ayında enflasyon yüzde 35,41'e gerilerken, dar gelirlilerin korkulu rüyası haline gelen gıda enflasyonundaki direnç kırılmaya başlandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 0,71 gerilerken, daha da düşmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'e konuşan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, yaz ayları ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının yüzde 15-20 gerilediğini belirterek, "Gıda enflasyonu genellikle enflasyonun yüzde 15 yukarısında olurdu. Yeni mahsullerle birlikte kazanın enflasyonu yüzde 5-10 daha azaldı. Fiyatlar normale dönüyor" dedi.

Bayram Sonrası Et Fiyatlarında Artış Yok

Yemek sektörünün en önemli maliyetlerinden birinin de et fiyatları olduğunu söyleyen Bozdağ, "Genellikle Kurban Bayramı sonrası et fiyatları yükselir. Ancak bayram sonrası et ve süt piyasasında herhangi bir hareketlilik yok. Besicilerin elinde kurban kaldı mı bilmiyorum ama et fiyatlarında da artış görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda Merkez Bankası Kararı Bekleniyor

Piyasaların Merkez Bankası'nın 19 Haziran'daki kararına odaklandığını dile getiren Bozdağ, "Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı. Yeni enflasyon verileriyle birlikte, bu toplantıda alınacak faiz kararı piyasalar açısından kritik önem taşıyor. PPK toplantısında eğilim düşüş yönünde. Eğer faizler düşerse gıda fiyatlarına olumlu yansır. Temmuz ayı ve sonrasında gıda fiyatlarının daha da gerileyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sektörde Ahlak Problemi

Bozdağ, yemek sektöründe yaşanan fırsatçılığa da dikkat çekerek sektörde "ahlaki" problemler yaşandığını söyledi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ben içerisinde kebabı olan 4 kap yemeği 150-200 liraya satarken restoranda bir kap yemeği 1500 liraya veriyorlar.

Hadi 2 katı, olmadı 5 katı fiyatla satın. Sonuçta ben de gıdayı aynı maliyetle alıyorum, restoran da.

Ama bir kap yemeği 1500 liraya satmak ne demek. Gıdanın maliyeti herkes için aynı.

Geçtiğimiz günlerde evimin bahçesine çim biçme makinesi aldım. Almadan önce fiyatlara baktım. Firmanın deposunda 24 bin lira olan makine yapı marketlerde 22 bin lira. Fiyat karşılaştırma sitelerine baktım aynı makine 14.700 lira. Arayıp sorduğunuzda bir sürü bahane ileri sürüyorlar."