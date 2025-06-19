Erdoğan: Deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nin Açılışını Yapıyoruz, Deprem Bölgemizde 250 Bininci Afet Konutumuzu Teslim Ediyoruz https://t.co/Aq3RWnuWvp Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz"

"Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz"

"Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz"

"(Deprem bölgesi) Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz"