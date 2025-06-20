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Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: 11 Kişi Gözaltında

Kamu hastanesinde bıçak parasıyla haksız kazanç sağladığı öne sürülen doktor ve çalışanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 15:17, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 15:55
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Kamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: 11 Kişi Gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonun Detayları

  • İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişi tarafından bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönünde şikayet yapıldı.
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlendi.
  • Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.


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