RTÜK'ten Fatih Altaylı'nın Youtube Kanalı İçin 72 Saat Süre

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Altaylı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

Altaylı'nın tutuklanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de devreye girdi. Kurul, Altaylı'nın yayın yaptığı YouTube kanalının lisanssız yayın yaptığı gerekçesiyle lisans alması yönünde uyarıda bulundu.

Lisans alınmazsa ne olur?

27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantıda alınan 2 No'lu karar doğrultusunda duyurulduğu belirtilen RTÜK kararında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak internet ortamından isteğe bağlı yayın lisansı (İNTERNET-İBYH) başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı, ihtar olunur.

Bu duyuru Üst Kurulun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan 2 No'lu karar gereği yayımlanmıştır."