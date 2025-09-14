CHP, kurultay iptal davası öncesi Ankara mitingine hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin görülecek davanın hemen öncesinde Ankara'da geniş katılımlı bir miting planladı.

'Kayyuma hayır' sloganı altında düzenlenen 'Büyük Ankara Mitingi' saat 17.00'de başlayacak.

CHP Lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz" notuyla tüm Ankaralıları mitinge çağırdı.

Özel, "Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de yoğun katılım olması beklenen Ankara mitingi için hazırlıklar günler öncesinden başladı.

Özgür Özel'in mesajını içeren telefon aramaları yapılarak, Ankaralılar mitinge davet edildi.

Miting alanını çevreleyen bazı yollar bir gece önceden trafiğe kapatıldı.

Milletvekilleri miting öncesinde vatandaşlarla buluştu

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, CHP kurmayları ve milletvekilleri miting öncesi çeşitli saha görevleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Adnan Beker, Gamze Şengel Taşcıer ve Aylin Yaman, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşları mitinge çağırdı.

Semra Dinçer, X paylaşımında "Esnaf da vatandaş da mutsuz. Artık bu sefalet düzenini bitirmek için kararlılar. Bu düzenin değişeceği günler çok yakın" ifadelerini kullandı.

Gamze Şengel Taşcıer ise caddelerde, sokaklarda ve pazarda hep aynı manzaranın olduğunu söyledi:

"Esnaf işsizlikten, yurttaş eriyen alım gücünden şikayetçi. Bir yanda siftahsız kapatan dükkanlar, diğer yanda cebindeki üç kuruşla ay sonunu getiremeyen emekli, emekçi, sabit gelirli."

21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı

15 Eylül'de mutlak butlan kararı verilmesi ihtimaline karşı CHP kritik bir hamleyle olağan üstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerinde delege, olağanüstü kurultay düzenlenmesi için imza verdi ve Özel'in imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

Başvuruya göre olağanüstü kurultay 21 Eylül Pazar günü toplanacak.

Bu, CHP'nin kayyum tehdidine karşı son 5 ay içerisinde düzenlediği ikinci olağanüstü kurultay olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından hemen sonra bir olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. tarih 6 Nisan olarak belirlenmişti.

Özel, 'CHP'ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek' amacıyla kurultaya gidileceğini söylemişti.

6 Nisan'da düzenlenen kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmişti.