Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Papa, İstanbul'daki son gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahı, öncelikle Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi.

Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

MİNGUZZİ AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşeceklerini duyurdu.

Minguzzi, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği bildirilmiştir" ifadesini kullandı.

ZİYARETİN SON GÜNÜ

Papa Leo, ziyaretinin son gününde ayrıca Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.