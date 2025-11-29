Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

Papa 14'üncü Leo, Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul'da önemli temaslarda bulunacak. Papa, ziyaretinin son gününde ise Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

29 Kasım 2025
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Papa, İstanbul'daki son gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahı, öncelikle Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi.

Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

MİNGUZZİ AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşeceklerini duyurdu.

Minguzzi, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği bildirilmiştir" ifadesini kullandı.

ZİYARETİN SON GÜNÜ

Papa Leo, ziyaretinin son gününde ayrıca Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

