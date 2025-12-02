İstanbul'da ocak ayı kar yağışlı geçecek
İstanbul'da ocak ayı başından şubat ortasına kadarki dönemde kar yağışı bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 12:01, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 14:48
Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda uzun süreli hava tahminlerini paylaşıldı. Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacağı ve sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine geleceği belirtildi.
Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak tahmin edildi.