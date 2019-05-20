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Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti

Unvan değişikliği sınavı ile atanan sağlık personelinin, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince alt bölge tayini talebini, Sağlık Bakanlığı reddetti.
 20 Mayıs 2019 14:00
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Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinde; "Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16. maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26. maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. " denilmektedir.

Unvan değişikliği sınav duyurusu metninin 15.maddesinde; "Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır " denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 26.maddesinde; "İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC'nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir." denilmektedir.

İlgili yönetmeliklere göre; alt bölge tayininde 2 yıl şartı aranmamaktadır ve PDC nin uygun olması durumunda her zaman tayin istenebilir. Fakat Yönetmeliklere rağmen ilgili sınav duyurusu ilan metninin gerekçe gösterilmesi, ilan metninin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmadığı ve normlar arası hiyerarşiye uygun olmadığı düşünülmektedir.

Sağlık Bakanlığından Gelen Ret Cevabı
Memurlar.Net - Özel

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