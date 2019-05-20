Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddetti
|20 Mayıs 2019 14:00
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinde; "Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16. maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26. maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. " denilmektedir.
Unvan değişikliği sınav duyurusu metninin 15.maddesinde; "Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır " denilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 26.maddesinde; "İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC'nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir." denilmektedir.
İlgili yönetmeliklere göre; alt bölge tayininde 2 yıl şartı aranmamaktadır ve PDC nin uygun olması durumunda her zaman tayin istenebilir. Fakat Yönetmeliklere rağmen ilgili sınav duyurusu ilan metninin gerekçe gösterilmesi, ilan metninin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmadığı ve normlar arası hiyerarşiye uygun olmadığı düşünülmektedir.
Sağlık Bakanlığından Gelen Ret Cevabı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?
19 Mayıs 2019 00:41
|Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
10 Mayıs 2019 12:11
|Sağlık personeli, 2. defa öğrenim durumundan tayin isteyebilir mi?
16 Nisan 2019 15:10
|Laboratuvar teknikeri, biyolog kadrosunu alırsa, alt göreve düşüyor
16 Nisan 2019 00:04
|Diş merkezlerinde çalışan acil farkı alır mı?
12 Nisan 2019 14:03
|Sağlık personeli nöbet çıkışı İSG eğitimine katılmazsa ceza alır mı?
04 Nisan 2019 14:00
|(B)Tipi Entegre 112 çalışanlarının resmi kıyafet sorunu
02 Nisan 2019 10:04
|112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?
18 Mart 2019 14:05
|Doçentlik unvanı, sağlık personeline mali hak sağlar mı?
14 Mart 2019 11:30
|Kimler, laboratuvar sorumlusu olabilecek? İşte yapılan değişiklikler!
09 Mart 2019 23:05