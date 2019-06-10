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Sorumluluk sınavlarında 'farklı sınıflardaki aynı dersler' ibaresinden ne anlaşılması gerekmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde "Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir." hükmü yer almakta olup, bu hükümde geçen "farklı sınıflardaki" ibaresi aynı seviyedeki farklı sınıfları göstermektedir.
 10 Haziran 2019 16:10
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Sorumluluk sınavlarında 'farklı sınıflardaki aynı dersler' ibaresinden ne anlaşılması gerekmektedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesi 2. fıkrasında; "(2) a)Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması halinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerin (c) bendindeki; "c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir." şeklinde yer alan hükümlere göre sorumluluk sınavlarında "farklı sınıflardaki aynı dersler" birleştirilebilir mi, "farklı sınıflardaki aynı dersler" ibaresinden ne anlaşılması gerekmektedir?

Şöyle ki; bazı iş güzar okul yöneticileri tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesi 2. fıkrası (c) bendindeki farklı sınıflar ibaresi yanlış anlaşılarak örneğin 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki tüm Tarih dersleri için tek bir komisyon oluşturularak sınav yaptırılmaktadır.

Sitemize iletilen örnek yanlış görevlendirme evrakı aşağıdadır;

Bu durumda komisyonu oluşturan öğretmenler her sınıf seviyesindeki öğrenciler için hem 9, hem 10, hem 11, hem de 12. sınıflar için ayrı ayrı soru ve cevap anahtarı ve sınav evrakları hazırlamakta ve bu soruları değerlendirmek durumunda kalmaktadır. Kısacası bir komisyon 4 farklı seviyedeki Tarih dersinin sınavını yapmaktadır. Bu işlem hayatın olağan akışına aykırıdır bir komisyon aynı anda 4 farklı görevi yerine getiremez.

Gelelim sorularımıza;

1-SORUMLULUK SINAVLARINDA "FARKLI SINIFLARDAKİ AYNI DERSLER" BİRLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Evet "Farklı sınıflardaki aynı dersler" birleştirilebilir. Fakat nasıl bileştirilmesi gerekmektedir? Örnekle cevap verelim; Örneğin okuldaki tüm 9. sınıf Tarih dersinden sorumlulukla sınavına girmesi gereken 30 dan az sayıda öğrenciler tek bir komisyonda toplanarak sınava alınabilir. Öğrencilerin sayısının 30'u aşması durumunda 2. komisyon oluşturulmak zorundadır.

2- SORUMLULUK SINAVLARINDA "FARKLI SINIFLARDAKİ AYNI DERSLER" İBARESİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKMEKTEDİR?

"Farklı sınıflardaki aynı dersler" ibaresi kanun koyucu yani yönetmelik çıkartanlar tarafından "aynı seviyedeki farklı sınıflardaki aynı dersler" anlamında yönetmeliğe konulmuştur. Örneğin aynı okuldaki tüm 9. sınıflardaki (farklı sınıflar) Tarih dersleri bu kapsama girmekledir. "Farklı sınıflar" kavramından aynı dersin farklı sınıf seviyesindeki dersleri anlaşılmamalıdır. Örneğin; aynı okulun 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki tüm Tarih dersleri "farklı sınıflardaki aynı dersler" kapsamına giremez diye düşünüyoruz. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir işlemdir.

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesi " (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." Hükümlerine de aykırılık oluşturmaktadır.

Dolayısıyla "aynı seviyedeki farklı sınıflardaki aynı dersler" deki öğrenci sayıları her bir ders için bir öğrenci olsa bile farklı sınav komisyonları oluşturularak yapılması gerekmektedir. Örneğin birer öğrencisi olan aynı okulun 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki tüm Tarih dersleri için 4 farklı Tarih dersi sınav komisyonu oluşturulmak zorundadır.

Örneklerimiz Tarih dersi için verilmiş olup tüm dersler için aynı durum geçerlidir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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