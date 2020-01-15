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Taşınır kayıt/mal sorumluluğu görevi verilenler, zam puanlarını ayrıca mı alır?

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarının alacağı mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmemektedir. Mali sorumluluk zam puanları düşük olanların puanları yükseltilmektedir.
 15 Ocak 2020 10:04
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Taşınır kayıt/mal sorumluluğu görevi verilenler, zam puanlarını ayrıca mı alır?

SORU: Ben Mali Hizmetler Biriminda Muhasebeci kadrosunda çalışmaktayım. Aynı zamanda birimde Taşınır Kayıt Yetkilisiyim. Maaşımın yan ödememesi 1300 puan. Benim Taşınır Kayıt Yetkilisi olmam nedeniyle yan ödememe ekstreden 575 puan eklenir mi?

CEVAP: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 Karar No ile onaylanan; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin "Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı" başlıklı 11 inci maddesinde;

"(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü" nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez."

düzenlemesi kapsamında Muhasebeci unvanı için belirlenen yan ödeme puanlarından mali sorumluluk zammı puanından yararlanmamanız sadece taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olmanızdan dolayı 575 puan mali sorumluluk zammı almanız gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme ile mevcut mali sorunluluk zammı puanına ilave 575 puan eklenmesini engellemekte olup, ancak 575 puandan düşük olan kadronuz için belirlenen mali sorumluluk zammı puanın 575 puana çıkarmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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