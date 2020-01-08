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Çift kol nakilli Yusuf'un tırnakları uzamaya başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'in (26) tırnaklarının uzadığını, bunun çok önemli ve güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Özkan, nakil sürecinde 1.5 ayı geride bırakan Şimşek'in cuma günü hastaneden taburcu edileceğini kaydetti.
 08 Ocak 2020 19:19
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Çift kol nakilli Yusuf'un tırnakları uzamaya başladı

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Yusuf Oğuz Şimşek'in son durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özkan, nakil sürecinde 1.5 ayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu zaman içinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. En çok zaman alan, bu süreçte ilaç düzeyini ayarlamaktı. Cerrahi açıdan ilk 10 gün risk teşkil ediyordu. Bu süreyi de sıkıntısız atlattık. Şu an için tedavisi devam etmekte, herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda giderse 10 Ocak Cuma günü taburcu etmeyi planlıyoruz. Aslında biz taburcu etmiştik. Yusuf kendi isteğiyle taburcu olmayı erteledi. 2 gün sonra evine uğurlayacağız" diye konuştu.

AİLE EĞİTİM ALIYOR

Fizik tedavi sürecinin hastanın evinde ve hastanede devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Aynı zamanda aile de eğitim görüyor. Fizik tedavi uzunca, tüm güne yayılması gereken bir süreç. Böyle olunca sonucu daha hızlı alıyoruz. Kolun dirseğe çok yakın kısmında hissetme başladı. Bu, zamanla daha iyi olacak. Sinir iyileşmesi zaman aldığı için fonksiyonlar ve duyu büyük miktarda yerine geliyor. Bir yılın sonunda fonksiyonları göreceğiz. His biraz daha erken geliyor bu tür hastalarda. Tırnakları da uzamaya başladı. Bu da çok güzel bir gelişme" dedi.

'DOKTORUM TIRNAKLARIMIN UZADIĞINI SÖYLEDİ'

Yusuf Oğuz Şimşek ise nakilden sonra heyecan ve mutluluk yaşadığını, şimdi de evine gidecek olmasından dolayı aynı duygular içinde olduğunu belirterek, "Tırnaklarımın uzadığını hocamız gördü. Bana da söylediler. Gelişme olduğu için çok sevindim. Dirseklerimde his var, eve gittiğimde de fizik tedavilerim devam edecek. Bana bağış yapan aileden Allah razı olsun. Onlar bağış yapmasaydı ben bu şekilde olamazdım" diye konuştu.
DHA
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