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Elektrikteki kaçak gaza sıçradı: Ciddi cezası var

Elektrikteki kaçak kullanımın ardından doğal gaz arzının yeni sağlandığı bazı bölgelerde kaçak kullanımda ciddi artış tespit edildi. İç tesisatta proje dışı tadilat, sayaca müdahale gibi durumların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturduğunu dile getiren GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan kaçak doğal gaz kullananların ayrıca ciddi maddi cezalara muhatap olabileceklerini de söyledi
 15 Ocak 2020 13:49
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Elektrikteki kaçak gaza sıçradı: Ciddi cezası var

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yaptığı açıklamada, genişleme yatırımlarıyla şu an 81 il ve 550 yerleşim yerinde doğal gaz kullanım imkanı bulunduğuna işaret etti.

Bu yıl itibarıyla 66,9 milyon vatandaşın gaz kullanabildiğini bildiren Arslan, "2020-2022 yatırım programı kapsamında yaklaşık 2 milyar lira yatırımla 100 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık. Bu, yaklaşık 1,8 milyon vatandaşımızın daha doğal gaz kullanım imkanına kavuşması anlamına geliyor. Sektör olarak geçtiğimiz 5 yılda şebeke ve abone sayısı açısından her yıl ortalama yüzde 8'lik bir büyüme trendimiz var." ifadelerini kullandı.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

"Özellikle doğal gaz arzının yeni sağlandığı doğu bölgelerinde kaçak doğal gaz kullanımında ciddi artışlar var. Özellikle sayaçlara yapılan müdahalelerle eksik ölçüme sebebiyet verildiği görülüyor. Önceki yıllarda kaçak elektrik kullanımındaki alışkanlıkların doğal gaz kullanımında da devam ettirilmesi gibi olumsuz bir eğilim söz konusu. Dağıtım şirketlerimizin uzman ekipleri yerinde incelemelerle bu tür durumları kolaylıkla tespit edebiliyor. Yeni teknoloji ve uygulamalar hane doğal gaz tüketiminin olması gerekenin altında gerçekleşmesi halinde bu durumun takibini ve bu tüketiciler için özel incelemeler yapabilmemizi mümkün hale getirdi. Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Doğal gaz ancak gerekli tedbirler alındığında güvenli bir enerji kaynağıdır. İç tesisatta proje dışı tadilat, yakıcı cihazların periyodik bakımlarının yapılmaması, sayaca müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımı gibi durumlar maalesef vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor."

CİDDİ CEZASI VAR

"Yaptığımız incelemelerde özellikle tesisat firmalarında mevcut veya eski çalışanların vatandaşları kaçak gaz kullanımına teşvik ettiğini görüyoruz." ifadesini kullanan Arslan, bu kişiler hakkında gerekli yasal süreçleri başlattıklarını bildirdi.

Arslan, vatandaşlara, "Bu tür sahtekarlıklara kesinlikle inanmayın, bu tür tekliflere inanan vatandaşlarımız ciddi maddi cezalara muhatap olabilirler." uyarısında bulundu.
Arslan, ayrıca yapılan izinsiz kazılarda doğal gaz hatlarına zarar verildiğine dikkati çekerek, valilik ve belediyeleri kazı çalışmaları öncesinde doğal gaz dağıtım şirketleriyle iletişime geçmeye çağırdı.
Anadolu Ajansı
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