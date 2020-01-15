Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi

Cumhuriyet Gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberi

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULDU

Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarının katıldığı görüşmede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı. Hazırlanan raporları Erdoğan'a ileten Memur-Sen'in temel iki talebi var.

MEMURUN İKİ TALEBİ VAR

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası'nda değişiklik yapılması, diğeri de kamudaki bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi. Memur-Sen, kamudaki sözleşmeli personel istihdamına tamamen son verilmesini istiyor. Sözleşmelilerin kadroya alınmasını talep ediyor.

Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşmeyi düzenleyen yasada da kapsamlı değişiklik istiyor.

GREV HAKKI OLSUN-KAPSAM GENİŞLETİLSİN

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yasadaki değişiklik istekleri 4 temele dayanan Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinin "mali ve sosyal haklar" ile sınırlandırılmasına karşı çıkıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesini istiyor. Diğer konfederasyonların tepkisini çeken diğer talep ise toplu sözleşme masasında sadece yetkili konfederasyon ve yetkili sendikaların yer alması. Mevcut yasaya göre memur toplu sözleşme masasında en fazla üyeye sahip 3 konfederasyonun (Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK) temsilcileri yer alıyor.

KAMU-SEN VE KESK MASADA OLMAYACAK

Memur-Sen'in istediği olursa, şu andaki mevcut üye sayılarına göre Türkiye Kamu-Sen ile KESK masada yer alamayacak.

3. TALEP 30 GÜN

Memur-Sen üçüncü olarak toplu sözleşmenin 30 güne sıkıştırılmasına karşı çıkıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin süresinin işçi sözleşmelerinde olduğu gibi uzatılmasını istiyor. Memur-Sen hakem kurulunun yapısının değiştirilerek hükümet ağırlığına son verilmesini de istiyor.

ERDOĞAN: TEKLİF VE TALEPLER KAYDA DEĞER GÖRÜLDÜ

Memur-Sen yasada yapılacak değişiklikle memurlara grev hakkı verilmesini de istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Memur-Sen'in kamu personel sistemi ve kamu görevlilerine dair teklif ve taleplerini kayda değer gördüklerini söyledi.