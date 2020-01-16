Yargıtay, evlenme vaadiyle kandırdığı kadından para alan sanığı affetmedi
|16 Ocak 2020 11:11
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- Yargıtay 15. Ceza Dairesi, evlenme vaadiyle kandırdığı ve kredi çektirdiği kadından 77 bin lira alan sanığın beraatine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Ankara'da yaşayan evli bir kişi, internetten tanıştığı kadını evlenme vaadiyle kandırarak bankadan kredi çektirdi.
Mağdur kadın, farklı tarihlerde toplam 77 bin lirayı, boşanacağını ve kendisiyle evleneceğini söyleyen kişiye verdi.
Bir süre arkadaşlık yaptığı kişinin evlilik niyetinin olmadığını anlayan kadın ayrılmak istedi. Kadın, birlikte olduğu adamın müstehcen içerikli fotoğraflarının elinde olduğunu söylemesi üzerine de şikayetçi oldu.
Açılan davada Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın şantaj ve dolandırıcılık suçlarından beraatine hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, sanığın şantaj suçundan beraatini onadı, dolandırıcılık suçundan beraat ettirilmesine yönelik hükmü ise bozdu.
Sunulan belgeler, tanık beyanları ve taraflar arasında geçen yazışmalara göre, sanığın mağdur kadını hileli söz ve davranışlarla aldatarak yarar sağladığı sonucuna ulaşan Daire, sanığın TCK'nin 157. maddesinde yer alan ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören dolandırıcılık suçundan cezalandırılması gerekirken beraat ettirilmesini bozma nedeni saydı.
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