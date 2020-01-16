Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok
|16 Ocak 2020 19:59
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Artvinli Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm Genç (27), katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilgi odağı olmasının ardından, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi.
Geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle 4 yaşından beri konuşamayan Ümmü Gülsüm Genç, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılarak 125 bin TL ödül kazandı. Sosyal medyada gündem olan Ümmü Gülsüm, memleketi Artvin'in de gurur kaynağı oldu.Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
SEVENLERİNİ UYARDI
Güler yüzü, enerjisi, azmi ve yarışmadaki performansı ile izleyenlerin dikkatini çeken çevre mühendisi Ümmü Gülsüm, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini istedi. Sahte hesaplar açarak kendi adına paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Ümmü Gülsüm, gerçek ve tek hesabının Instagram'da olduğunu belirterek, "Bu benim tek sosyal medya hesabımdır. Lütfen adıma açılmış başka sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. Twitter'da paylaşım yapan hesap bana ait değildir" notuyla uyarı paylaşımında bulundu.Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü İmirzalıoğlu'nun Ümmü Gülsüm 'itirafı helal' olsun dedirtti Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
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