Otizmli çocukların olduğu sınıflarda 'Kolaylaştırıcı Kişi' bulunacak
|14 Şubat 2020 00:05
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.01.2020 tarih ve 230243 sayılı "Kolaylaştırıcı Kişi" konulu bakanlık oluruna göre mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar, öğretmenlerin yanında artık Kolaylaştırıcı Kişi bulunacaktır.
Kolaylaştırıcı Kişi hangi öğrenciler için bulunacak?
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin akademik, sosyal ve öz bakım becerilerini okul ortamında desteklemek amacıyla "Kolaylaştırıcı Kişi" bulunacaktır.
Kolaylaştırıcı Kişinin görevi ne olacaktır?
Kolaylaştırıcı Kişi, sınıf içi ve sınıf dışında öğrenciye yardımcı olmak üzere okulda bulunacaktır.
Kolaylaştırıcı Kişiyi kim teklif edecektir?
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için aile teklif edecektir.
Kolaylaştırıcı Kişiye kim onay verecektir?
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirme biriminin kararı doğrultusunda kolaylaştırıcı kişi aile teklif doğrultusunda belirlenecektir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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