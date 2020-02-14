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19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş

Oğlunun sünnet düğününde silahıyla havaya gelişigüzel ateş ederek Gamze Boynuince'nin ölümüne yol açan muhtar Bayram Zengin'e 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zengin'in karardan önce tahliye edildiği ortaya çıktı
 14 Şubat 2020 09:28
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19 yıl alan maganda muhtar, karardan önce tahliye edilmiş

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre: Kırşehir'in Çadırlıhacıyusuf Köyü'nün muhtarı Bayram Zengin, 15 Ağustos 2018'de oğlu için sünnet düğünü düzenledi. Bu sünnete Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile kızları Gamze (20) de katıldı. Peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince'ye isabet etti. Gamze hastaneye kaldırıldıktan sonra, jandarma ekipleri gelmeden evdeki tüm deliller temizlendi. Bayram Zengin'in kuzeni Taner Zengin, kameramandan kaseti alıp yok etti. Ancak tanıklar Bayram Zengin'in düğüne gelenleri havaya ateş açarak karşıladığını, halay çekenlerin yanında ateş etmeyi sürdürdüğünü anlattı.

İNKAR ETMİŞTİ

Zengin ifadesinde, "Gamze vurulduğunda avlu dışında konuklarla ilgileniyordum. Havaya ateş etmedim" dedi. Delil olarak ruhsatlı olan Browning ve Kırıkkale marka tabancalarını teslim etti. Düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videoları incelemeye alan savcılık, Zengin'in belindeki kahverengi kabzalı tabancayı vermediğini tespit etti. Zengin'e olası kastla öldürme ile korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etme suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Zengin, 4 Şubat'ta tahliye edildi. Dün son bulan davada Zengin'e olası kastla öldürme suçundan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Taner Zengin'e delilleri yok etmekten 2 yıl 1 ay, Murat Zengin ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zengin, karar Yargıtay'da kesinleşene kadar adli kontrolle serbest kalacak.

Avukat Kadriye Ünler, "Zengin'in kamu görevlisi olduğu göz ardı edilerek, alt sınıra yakın ceza verilmiş olması ve tahliye edilmesi kabul edilebilir değildir" dedi.
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