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70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı partilerden beş belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha AK Parti'ye transfer işlemi tamamlandı.
 15 Şubat 2020 08:11
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70 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor


Milliyet'ten Ayşe Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni belediye başkanına rozetlerini takmıştı. Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini belirtmiş, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız" demişti.

"Rozet takma törenleri"ne Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem nedeniyle ara verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, AK Parti'ye geçecek 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.

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